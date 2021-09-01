Кінокомпанія Disney зніме драматичний серіал про життя німецько-французького дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка матиме назву Kaiser Karl (Кайзер Карл).

В основі серіалу лежатиме однойменна біографічна книга, яку написав журналіст газети Le Monde Рафаель Бакке після смерті модельєра.

Kaiser Karl складатиметься з шести серій і розповідатиме про події 1972 року, коли Карл Лагерфельд тільки починав свою роботу.

Глядачі зможуть більше дізнатися про прагнення модельєра стати наступником Коко Шанель, а також зайняти місце найуспішнішого французького кутюр’є замість Ів Сен-Лорана.

Одна із серій буде присвячена історії кохання модельєра та Жака де Башера. Вони перебували у стосунках з 1971 року і до самої смерті Лагерфельда у 2019 році.

– Цей серіал покаже унікальний момент трансформації індустрії моди у Франції 1970-х років, втілений в образі багаторазових метаморфоз Карла Лагерфельда, – сказала віце-президент компанії Walt Disney у Франції Полін Довен.

Зйомки серіалу проходитимуть у Франції. Над сценарієм працюватимуть Ісауре Пізані-Феррі і Дженніфер Хав спільно з автором біографії Лагерфельда.

Спродюсує проект кіностудія Gaumont, яка створила для Netflix серіал Люпен. Акторський склад і дата виходу серіалу поки що не оголошуються.

Нагадаємо, що Карл Лагерфельд народився у Німеччині, але у 20 років разом з мамою переїхав жити до Франції.

Він працював стилістом у французьких домах моди Jean Patou і Chloe, а потім співпрацював з італійським Fendi, художнім керівником якого був з 1965 року.

У 1983 році Лагерфельд почав керувати модним домом Chanel.

А у 1984 році він заснував власний дім моди Karl Lagerfeld. Карл Лагерфельд помер в лютому 2019 року у віці 85 років.