Кінокомпанія Warner Bros. випустила новий трейлер до фільму жахів Втілення зла. У кліпі з’явився уривок інтерв’ю з режисером кінокартини Джеймсом Ваном, який раніше працював над іншими відомими хоррорами — Пила, Астрал і Закляття.

Попередні картини сценариста також починалися як оригінальні фільми жахів, а потім швидко ставали великими франшизами. Схоже, на цей проект у режисера аналогічні плани, оскільки Ван буквально продає фільм своєю присутністю в трейлері.

У головній ролі — Аннабелль Волліс, яка зіграла жінку, на ім’я Медісон. За сюжетом, їй сняться страшні вбивства, які можуть відбуватися у реальності. Головна героїня спробує запобігти цим інцидентам.

Фільм позиціюється не тільки як хоррор — у ньому величезна кількість екшену — кінокартину також можна назвати й бойовиком. Про це свідчить друга половина цього трейлера, в якій багато ефектних моментів і складних рухів камери.

Прем’єра фільму Втілення зла відбудеться 9 вересня в кінотеатрах і сервісі HBO Max.

Трейлери до фільмів можуть не тільки налякати, але і допомогти творцям фільмів встановити світовий рекорд. Наприклад, трейлер до картини Людина-павук: Нема шляху додому встановив новий рекорд за кількістю переглядів за перші 24 години – 355,5 млн переглядів.

Кліпу вдалося побити рекорд іншого супергеройського фільму — Месники: Фінал. Ще в грудні 2018 року трейлер цього бестселера за добу зібрав 289 млн переглядів.

Джерело: Warner Bros. Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures