У мережі опублікували фінальний трейлер довгоочікуваного продовження франшизи про Джеймса Бонда – 007: Не час помирати.

Попередній фільм натякав на продовження франшизи, і відтоді дата релізу нового фільму була під питанням.

Новий трейлер розповів подробиці нового 25-го фільму про Джеймса Бонда. Відомо, що цей фільм стане останньою місією агента 007 у виконанні англійського актора Деніела Крейга.

За сюжетом, агент 007 відійшов від справ і відпочиває на Ямайці. Однак на прохання старого друга він змушений відправитися на пошуки зниклого вченого.

Головного лиходія на ім’я Сафрін зіграє актор Рамі Малек, який отримав премію Оскар за Богемську рапсодію 2018 року

Спочатку, реліз фільму 007: Не час помирати був запланований на 2019 рік, але через пандемію його переносили кілька разів.

Netflix, Amazon і Apple хотіли купити права на показ фільму в день прем’єри картини в кінотеатрах, але продюсери Бонда Барбара Брокколі та Майкл Дж. Вілсон відмовилися від таких пропозицій. Прем’єра фільму 007: Не час помирати відбудеться 8 жовтня.

Публіка також очікує виходу іншого фільму про суперагентів секретних організацій — прем’єра фільму Місія нездійсненна 7 запланована на травень 2022 року. Нещодавно компанія Paramount показала кадри з фільму, де Том Круз стрибає зі скелі в Норвегії на мотоциклі, а потім розкриває парашут для приземлення.

Джерело: James Bond 007

Фото: James Bond 007