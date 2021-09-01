Другий сезон іронічного детективу Дільничний з ДВРЗ вийде на телеканалі ICTV вже 13 вересня.

Стрічка складатиметься з 24 серій і розкаже про нові пригоди поліцейських-напарників у спальному районі на околиці Києва.

До своїх ролей повернуться В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Дмитро Сарансков, Тетяна Малкова, Світлана Штанько, Ігор Портянко та Володимир Гладкий.

Також у серіалі з’являться нові персонажі, яких зіграють відомі українські актори – Володимир Ямненко, Ігор Качур, Анастасія Цимбалар та Олеся Романова.

У другому сезоні героїв чекатимуть зміни як у кар’єрному, так і в особистому житті. Дільничний Петро Дзюба отримає нове звання, знайде кохану і нарешті почне працювати над своєю фігурою.

А Бондарю доведеться не тільки знову боротися за місце у столичному відділені, а й вирішувати сімейні проблеми.

Неочікувано у його житті з’явиться батько, тому до постійних перепитій на любовному фронті додадуться ще й родинні клопоти.

– У першій серії Бондар повернеться назад до Главку, але станеться смішна ситуація, яка не дасть йому почати роботу в столичному відділенні поліції. Через один інцидент Бондар з Дзюбою стануть зірками інтернету, тому “покарання” і патрулювання району знову чекають нашого героя, – розповів режисер Дмитро Андріянов.

Прем’єра другого сезону Дільничного з ДВРЗ відбудеться в ефірі телеканалу ICTV 13 вересня о 21.30.

Нагадаємо, що Дільничний з ДВРЗ – це комедійний серіал про чесного поліцейського, який бореться зі злочинністю у найбільш кримінальному районі Києва.

Прем’єра стрічки відбулася у лютому 2020 року. Глядачам сподобався серіал, оскільки перший сезон переглянули понад 10 млн людей.

Фото: ICTV