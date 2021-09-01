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Валентина Чорна |

Венеційский кінофестиваль 2021: формат, програма та склад журі

Венеційський кінофестиваль

З 1 до 11 вересня пройде 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Захід відбудеться у традиційному форматі на острові Лідо (Італія).

Це один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу, тому боротьба за головну нагороду – Золотого лева – буде запеклою.

Фестиваль відкриватиме стрічка Педро Альмодовара Паралельні матері з Пенелопою Круз та Россі де Пальма у головних ролях. Крім цього, фільм увійшов до програми основного конкурсу.

Програма Венеційського фестивалю 2021

Основний конкурс

  • Паралельні матері (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фільм-відкриття фестивалю)
  • Відблиск (Reflection), Валентин Васянович
  • Мона Ліза та кривавий Місяць (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лілі Амірпур
  • Інший світ (Un Autre Monde), реж. Стефан Брізе
  • Сила собаки (The Power of the Dog), реж. Джейн Кемпіон
  • Латинська Америка (America Latina), реж. Даміано і Фабіо Д’інноченцо
  • Подія (L’Evenement), реж. Одрі Діван
  • Офіційна програма (Official Competition), Гастон Дюпра і Маріана Кон
  • Отвір (Il Buco), реж. Мікеланджело Фраммартіно
  • Захід сонця (Sundown), реж. Мішель Франко
  • Втрачені ілюзії (Illusions Perdues), реж. Ксав’є Джаннолі
  • Загублена донька (The Lost Daughter), реж. Меггі Джилленгол
  • Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларріан
  • Виродки (Freaks Out), Габріеле Майнетті
  • Тут я сміюся (Qui Rido Io), реж. Маріо Мартоне
  • На роботі: зниклі 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Ерік Матті
  • Не залишай слідів (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинський
  • Капітан Волконогов утік (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Мєркулова, Алєксєй Чупов
  • Лічильник карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер
  • Рука Бога (The Hand of God), реж. Паоло Соррентіно
  • Коробка (La Caja), реж. Лоренцо Віґас

Горизонти

  • Носоріг (Rhino), реж. Олег Сенцов
  • Обіцянки (Les Promesses), реж. Томас Круїтоф
  • Атлантида (Atlantide), реж. Юрі Анкарані
  • Диво (Miracle), реж. Богдан Джордж Апетрій
  • Паломники (Pilgrims), реж. Лавринас Барейса
  • Рай павича (Il Paradiso Del Pavone), реж. Лаура Біспурі
  • Водоспад (The Falls), реж. Чун Монг-Хун
  • Отвір у паркані (El Hoyo en la Cerca), реж. Хоакін Дель Пасо
  • Аміра (Amira), реж. Мохамед Діабі
  • Повний робочий день (A Plein Temps), реж. Ерік Гравел
  • Цензорка (107 Mothers), реж. Петер Керекеш
  • Віра мріє про море (Vera Dreams of the Sea), реж. Калтріна Краснікі
  • Біла будівля (White Building), реж. Неанг Кавіч
  • Анатомія часу (Anatomy of Time), реж. Джакравал Нільтамронг
  • Інший Том (El Otro Tom), реж. Родріго Пла та Лаура Сантульо
  • Великий рух (El Gran Movimiento), реж. Кіро Руссо
  • Одного разу в Калькутті (Once Upon a Time in Calcutta), реж. Адітья Вікрам Сенгупта
  • Справжні речі (True Things), реж. Гаррі Вутліфф
  • Inu-Oh, Юаса Масаакі

Журі

Цьогоріч основний склад журі Венеційського кінефестивалю очолив режисер Пон Чжун Хо, володар премії Оскар за фільм Паразити. Також до складу суддівської колегії увійшли:

  • режисер Хлої Чжао, володарка Оскара 2021 року за фільм Земля кочівників;
  • бельгійсько-французька акторка Вірджинія Ефіра;
  • режисер Саверіо Костанцо;
  • акторка Синтія Еріво;
  • акторка Сара Ґадон;
  • режисер Олександр Нанеу.

А у програмі Горизонти оцінювати конкурсні фільми буде боснійський режисер Ясміла Жбанич.

Також їй допомагатиме норвезький режисер Мона Фаствольд, іранський режисер Шахрам Мокрі, італійська письменниця Надя Терранова та куратор відділу кіно в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва Джош Сігель.

Володаря премії Луїджі де Лаурентіса за найкращий дебютний фільм виберуть британсько-італійський продюсер і режисер Умберто Пазоліні (голова журі), австрійський кінокритик Мартін Швайгхофер та аргентинська відеохудожниця і режисер Амалія Ульман.

Україна на фестивалі

Україну на Венеційському кінофестивалі представлять відразу три фільми:

  • Відблиск, реж. Валентин Васянович – основна програма;
  • Носоріг, реж. Олег Сенцов – програма Горизонти;
  • Цензорка, реж. Петер Керекеш – програма Горизонти.

У стрічці Відблиск глядачі побачать історію лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і 12-річною донькою, яка також травмована смертю близької людини на війні.

Режисер Валентин Васянович вже не вперше бере участь у міжнародному фестивалі. У 2019 році він здобув перемогу за фільм Атлантида в програмі Горизонти.

Картина Носоріг режисера Олега Сенцова ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися в Україні в 90-х роках.

Робота над фільмом почалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році.

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А стрічка Цензорка Петера Керекеша розповідає про молоду жінку Лесю, яку засудили до ув’язнення в одній з виправних установ Одеси.

Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.

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