З 1 до 11 вересня пройде 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Захід відбудеться у традиційному форматі на острові Лідо (Італія).
Це один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу, тому боротьба за головну нагороду – Золотого лева – буде запеклою.
Фестиваль відкриватиме стрічка Педро Альмодовара Паралельні матері з Пенелопою Круз та Россі де Пальма у головних ролях. Крім цього, фільм увійшов до програми основного конкурсу.
Програма Венеційського фестивалю 2021
Основний конкурс
- Паралельні матері (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фільм-відкриття фестивалю)
- Відблиск (Reflection), Валентин Васянович
- Мона Ліза та кривавий Місяць (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лілі Амірпур
- Інший світ (Un Autre Monde), реж. Стефан Брізе
- Сила собаки (The Power of the Dog), реж. Джейн Кемпіон
- Латинська Америка (America Latina), реж. Даміано і Фабіо Д’інноченцо
- Подія (L’Evenement), реж. Одрі Діван
- Офіційна програма (Official Competition), Гастон Дюпра і Маріана Кон
- Отвір (Il Buco), реж. Мікеланджело Фраммартіно
- Захід сонця (Sundown), реж. Мішель Франко
- Втрачені ілюзії (Illusions Perdues), реж. Ксав’є Джаннолі
- Загублена донька (The Lost Daughter), реж. Меггі Джилленгол
- Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларріан
- Виродки (Freaks Out), Габріеле Майнетті
- Тут я сміюся (Qui Rido Io), реж. Маріо Мартоне
- На роботі: зниклі 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Ерік Матті
- Не залишай слідів (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинський
- Капітан Волконогов утік (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Мєркулова, Алєксєй Чупов
- Лічильник карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер
- Рука Бога (The Hand of God), реж. Паоло Соррентіно
- Коробка (La Caja), реж. Лоренцо Віґас
Горизонти
- Носоріг (Rhino), реж. Олег Сенцов
- Обіцянки (Les Promesses), реж. Томас Круїтоф
- Атлантида (Atlantide), реж. Юрі Анкарані
- Диво (Miracle), реж. Богдан Джордж Апетрій
- Паломники (Pilgrims), реж. Лавринас Барейса
- Рай павича (Il Paradiso Del Pavone), реж. Лаура Біспурі
- Водоспад (The Falls), реж. Чун Монг-Хун
- Отвір у паркані (El Hoyo en la Cerca), реж. Хоакін Дель Пасо
- Аміра (Amira), реж. Мохамед Діабі
- Повний робочий день (A Plein Temps), реж. Ерік Гравел
- Цензорка (107 Mothers), реж. Петер Керекеш
- Віра мріє про море (Vera Dreams of the Sea), реж. Калтріна Краснікі
- Біла будівля (White Building), реж. Неанг Кавіч
- Анатомія часу (Anatomy of Time), реж. Джакравал Нільтамронг
- Інший Том (El Otro Tom), реж. Родріго Пла та Лаура Сантульо
- Великий рух (El Gran Movimiento), реж. Кіро Руссо
- Одного разу в Калькутті (Once Upon a Time in Calcutta), реж. Адітья Вікрам Сенгупта
- Справжні речі (True Things), реж. Гаррі Вутліфф
- Inu-Oh, Юаса Масаакі
Журі
Цьогоріч основний склад журі Венеційського кінефестивалю очолив режисер Пон Чжун Хо, володар премії Оскар за фільм Паразити. Також до складу суддівської колегії увійшли:
- режисер Хлої Чжао, володарка Оскара 2021 року за фільм Земля кочівників;
- бельгійсько-французька акторка Вірджинія Ефіра;
- режисер Саверіо Костанцо;
- акторка Синтія Еріво;
- акторка Сара Ґадон;
- режисер Олександр Нанеу.
А у програмі Горизонти оцінювати конкурсні фільми буде боснійський режисер Ясміла Жбанич.
Також їй допомагатиме норвезький режисер Мона Фаствольд, іранський режисер Шахрам Мокрі, італійська письменниця Надя Терранова та куратор відділу кіно в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва Джош Сігель.
Володаря премії Луїджі де Лаурентіса за найкращий дебютний фільм виберуть британсько-італійський продюсер і режисер Умберто Пазоліні (голова журі), австрійський кінокритик Мартін Швайгхофер та аргентинська відеохудожниця і режисер Амалія Ульман.
Україна на фестивалі
Україну на Венеційському кінофестивалі представлять відразу три фільми:
- Відблиск, реж. Валентин Васянович – основна програма;
- Носоріг, реж. Олег Сенцов – програма Горизонти;
- Цензорка, реж. Петер Керекеш – програма Горизонти.
У стрічці Відблиск глядачі побачать історію лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і 12-річною донькою, яка також травмована смертю близької людини на війні.
Режисер Валентин Васянович вже не вперше бере участь у міжнародному фестивалі. У 2019 році він здобув перемогу за фільм Атлантида в програмі Горизонти.
Картина Носоріг режисера Олега Сенцова ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися в Україні в 90-х роках.
Робота над фільмом почалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році.
А стрічка Цензорка Петера Керекеша розповідає про молоду жінку Лесю, яку засудили до ув’язнення в одній з виправних установ Одеси.
Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.