З 1 до 11 вересня пройде 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Захід відбудеться у традиційному форматі на острові Лідо (Італія).

Це один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу, тому боротьба за головну нагороду – Золотого лева – буде запеклою.

Фестиваль відкриватиме стрічка Педро Альмодовара Паралельні матері з Пенелопою Круз та Россі де Пальма у головних ролях. Крім цього, фільм увійшов до програми основного конкурсу.

Програма Венеційського фестивалю 2021

Основний конкурс

Паралельні матері (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фільм-відкриття фестивалю)

Відблиск (Reflection), Валентин Васянович

Мона Ліза та кривавий Місяць (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лілі Амірпур

Інший світ (Un Autre Monde), реж. Стефан Брізе

Сила собаки (The Power of the Dog), реж. Джейн Кемпіон

Латинська Америка (America Latina), реж. Даміано і Фабіо Д’інноченцо

Подія (L’Evenement), реж. Одрі Діван

Офіційна програма (Official Competition), Гастон Дюпра і Маріана Кон

Отвір (Il Buco), реж. Мікеланджело Фраммартіно

Захід сонця (Sundown), реж. Мішель Франко

Втрачені ілюзії (Illusions Perdues), реж. Ксав’є Джаннолі

Загублена донька (The Lost Daughter), реж. Меггі Джилленгол

Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларріан

Виродки (Freaks Out), Габріеле Майнетті

Тут я сміюся (Qui Rido Io), реж. Маріо Мартоне

На роботі: зниклі 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Ерік Матті

Не залишай слідів (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинський

Капітан Волконогов утік (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Мєркулова, Алєксєй Чупов

Лічильник карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер

Рука Бога (The Hand of God), реж. Паоло Соррентіно

Коробка (La Caja), реж. Лоренцо Віґас

Горизонти

Носоріг (Rhino), реж. Олег Сенцов

Обіцянки (Les Promesses), реж. Томас Круїтоф

Атлантида (Atlantide), реж. Юрі Анкарані

Диво (Miracle), реж. Богдан Джордж Апетрій

Паломники (Pilgrims), реж. Лавринас Барейса

Рай павича (Il Paradiso Del Pavone), реж. Лаура Біспурі

Водоспад (The Falls), реж. Чун Монг-Хун

Отвір у паркані (El Hoyo en la Cerca), реж. Хоакін Дель Пасо

Аміра (Amira), реж. Мохамед Діабі

Повний робочий день (A Plein Temps), реж. Ерік Гравел

Цензорка (107 Mothers), реж. Петер Керекеш

Віра мріє про море (Vera Dreams of the Sea), реж. Калтріна Краснікі

Біла будівля (White Building), реж. Неанг Кавіч

Анатомія часу (Anatomy of Time), реж. Джакравал Нільтамронг

Інший Том (El Otro Tom), реж. Родріго Пла та Лаура Сантульо

Великий рух (El Gran Movimiento), реж. Кіро Руссо

Одного разу в Калькутті (Once Upon a Time in Calcutta), реж. Адітья Вікрам Сенгупта

Справжні речі (True Things), реж. Гаррі Вутліфф

Inu-Oh, Юаса Масаакі

Журі

Цьогоріч основний склад журі Венеційського кінефестивалю очолив режисер Пон Чжун Хо, володар премії Оскар за фільм Паразити. Також до складу суддівської колегії увійшли:

режисер Хлої Чжао , володарка Оскара 2021 року за фільм Земля кочівників;

, володарка Оскара 2021 року за фільм Земля кочівників; бельгійсько-французька акторка Вірджинія Ефіра;

режисер Саверіо Костанцо ;

; акторка Синтія Еріво;

акторка Сара Ґадон;

режисер Олександр Нанеу.

А у програмі Горизонти оцінювати конкурсні фільми буде боснійський режисер Ясміла Жбанич.

Також їй допомагатиме норвезький режисер Мона Фаствольд, іранський режисер Шахрам Мокрі, італійська письменниця Надя Терранова та куратор відділу кіно в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва Джош Сігель.

Володаря премії Луїджі де Лаурентіса за найкращий дебютний фільм виберуть британсько-італійський продюсер і режисер Умберто Пазоліні (голова журі), австрійський кінокритик Мартін Швайгхофер та аргентинська відеохудожниця і режисер Амалія Ульман.

Україна на фестивалі

Україну на Венеційському кінофестивалі представлять відразу три фільми:

Відблиск, реж. Валентин Васянович – основна програма;

Носоріг, реж. Олег Сенцов – програма Горизонти;

Цензорка, реж. Петер Керекеш – програма Горизонти.

У стрічці Відблиск глядачі побачать історію лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і 12-річною донькою, яка також травмована смертю близької людини на війні.

Режисер Валентин Васянович вже не вперше бере участь у міжнародному фестивалі. У 2019 році він здобув перемогу за фільм Атлантида в програмі Горизонти.

Картина Носоріг режисера Олега Сенцова ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися в Україні в 90-х роках.

Робота над фільмом почалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році.

А стрічка Цензорка Петера Керекеша розповідає про молоду жінку Лесю, яку засудили до ув’язнення в одній з виправних установ Одеси.

Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.