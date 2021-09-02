3 вересня відбудеться прем’єра фільму Попелюшка. Критики вже встигли розгромити фільм — їм сподобалася тільки гра актриси Каміли Кабельйо.

Оцінки фільму невтішні — на Rottentomatoes красується позначка в 41/100, а на Metacritic – 47/100. Експерти розкритикували практично кожну деталь картини. На їхню думку, навіть Попелюшка не здається головною героїнею фільму, оскільки сюжет розвивається без її участі.

– Авторам фільму ніби незручно ставити Попелюшку в центр уваги. Поки головна героїня за кадром, на екрані відбуваються цікаві сюжетні події, – повідомила Крістен Лопес з IndieWire.

Рецензенти також відзначили гру Біллі Портера, який зіграв гендерно-нейтральну фею-хрещену. Кортні Ховард з Variety впевнена, що актор буквально краде увагу глядача — це недоречно у фільмі про Попелюшку.

Думки критиків розділилися, коли йшлося про музичні номери. Деякі експерти відзначають яскраві вбрання, які запам’ятовуються. Решта глядачів негативно поставилися до стилю мюзиклів — вони втомлюють.

Образ головної героїні також не вдалося розвинути — сценаристи вирішили додати їй бажання займатися улюбленою справою, але навіть з такими новинками Попелюшка залишилася “безхарактерною”.

Загалом критики не рекомендують фільм до перегляду. Вони вважають, що він поганий і як мюзикл, і як зухвале переосмислення відомої казки. Залишається дочекатися інформації про касові збори за перший тиждень.

Джерело: Rottentomatoes, Metacritic, Indie wire

Фото: Amazon Prime Video