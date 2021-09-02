Стримінгова платформа Netflix представила перший трейлер комедійного бойовика Червоне повідомлення, в якому знялися голлівудські актори — Двейн Скеля Джонсон, Раян Рейнольдс і Галь Гадот.

Сюжет розповість історію про пограбування, в якому беруть участь головний кримінальний агент ФБР і два найбільших злочинця світу.

Агента ФБР Джона Хартлі зіграє Двейн Джонсон, який співпрацюватиме зі знаменитим злодієм Ноланом Бутом (Раян Рейнольдс), щоб зловити іншого злочинця на ім’я Єпископ (Галь Гадот).

Над створенням фільму працював Роусон Маршалл Тербер, який раніше режисирував фільми Півтора шпигуна і Хмарочос. У цих картинах також знімався Двейн Джонсон у головній ролі.

Компанія Netflix має великі плани на фільм Червоне повідомлення. Компанія випустить продовження, якщо касові збори будуть успішними. Цьому має посприяти зоряна трійка акторів. На виробництво фільму було витрачено $130 млн. Відомо, що Джонсон і Гадот отримають по $20 млн за участь у фільмі.

Зараз онлайн-кінотеатр також працює над Сірою людиною, бюджет якого склав $200 млн.

Прем’єра фільму Червоне повідомлення відбудеться 12 листопада.

Листопад порадує кіноманів виходом не тільки бойовика, але і cупергеройського фільму. Йдеться про фільм Вічні, фінальний трейлер якого показали в серпні. Реліз картини запланований на 4 листопада. Сюжет фільму розповість про прибульців з суперздібностями, які вирішили не втручатися в справи людей, але захистили їх від Девіантів — інших прибульців.

Джерело: Netflix

Фото: Netflix