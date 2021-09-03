Бабин Яр. Контекст отримав нагороду на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі

Фільм українського режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст, знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, отримав премію імені Шанталь Акерман як найкращий іноземний документальний фільм на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі.

Премія Шанталь Акерман названа на честь бельгійської режисерки, сценариста і акторки єврейського походження, відомої своїми авангардними документальними та ігровими фільмами. У цій номінації Єрусалимський міжнародний кінофестиваль відзначає іноземні фільми, які зображують реальні події за допомогою експериментальних прийомів.

У відеозверненні режисер Сергій Лозниця напередодні єрусалимської прем’єри подякував організаторам кінофестивалю за запрошення і пояснив, що спонукало його досліджувати цю темну сторінку історії.

– Я виріс у Києві в 1970-х роках, недалеко від того місця, де сталося це масове вбивство. У дитинстві я грав у яру на місці масового вбивства й гадки не мав, що там сталося. Три десятки років тому в школі нас цього не вчили. Тема Голокосту була свого роду табу в Радянському Союзі. Тільки пізніше, коли я став студентом, дізнався про трагедію і відчув себе зобов’язаним зняти фільм про неї, – розповів Лозниця.

Він працював над цією темою багато років, збирав кадри в архівах у Росії, Німеччині та Україні.

– Сподіваюся, що ця подія і визнання, яке фільм уже отримав, дозволять нам охопити ширшу аудиторію в усьому світі, – додав він.

Документальний фільм Бабин Яр. Контекст створений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії. Тривалість фільму – 120 хвилин.

Ілля Хржановський, художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, подякував організаторам фестивалю і наголосив:

– Для нас було так важливо показати цей документальний фільм в Ізраїлі, для аудиторії, настільки емоційно залученої й пов’язаної з пам’яттю і освітою з історії Голокосту. Я з гордістю можу запевнити всіх, хто дивився цей фільм і був зворушений ним, що фільм уже отримав десятки запрошень на найбільші світові фестивалі, а також пропозиції про поширення від стрімінгових платформ і дистриб’юторів. Глядачі в різних країнах і на різних континентах усвідомлюють небезпеку ненависті й крайньої форми націоналізму – актуальність цього фільму в наш час незаперечна.

В Україні прем’єра фільму Бабин Яр. Контекст відбудеться в жовтні й буде приурочена до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Єрусалимський міжнародний кінофестиваль проходить в Ізраїлі з 1984 року. Хоча в центрі уваги конкурсу залишаються ізраїльські фільми, фестиваль активно розвиває міжнародне авторське кіно. Свого часу режисерський дебют у рамках фестивалю здійснили Джим Джармуш, Спайк Лі й Квентін Тарантіно. Єрусалимський міжнародний кінофестиваль традиційно триває 10 днів. Цього року – з 25 серпня до 4 вересня.