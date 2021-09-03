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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Творці Паперового будинку показали перші 15 хвилин фінального сезону

паперовий будинок

Творці популярного серіалу Паперовий будинок показали перші 15 хвилин фінального сезону.

Прем’єра п’ятого сезону відбудеться сьогодні, 3 вересня. Глядачі зможуть побачити п’ять епізодів.

А друга частина серіалу стане доступною для перегляду 3 грудня 2021 року.

У ролику можна побачити, як Сьєрра, яку зіграла Найва Німрі, приходить до професора і повідомляє про своє звільнення з поліції.

Спочатку вона хоче вбити професора, але в останній момент зупиняється і каже, що не буде цього робити через свою вагітність і майбутню дитину. В результаті вона вистрілює йому в ногу.

У фінальному сезоні команді професора доведеться зійтися у поєдинку з правоохоронцями.

Оскільки поліція все-таки наважиться на штурм Національного банку Іспанії, де перебувають грабіжники.

У п’ятому сезоні серіалу зіграли Ітціар Ітуньо, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо та інші актори.

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Нагадаємо, що Паперовий будинок –  це драматичний телесеріал про злочини, який створив Алекс Піна. Прем’єра відбулася на телеканалі Antena 3 в Іспанії.

Зараз Паперовий будинок є одним із найпопулярніших неангломовних серіалів на платформі Netflix.

За даними IMDb, у 2020 році стрічка посіла друге місце в рейтингу серіалів серед користувачів сайту.

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