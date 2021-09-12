Венеціанський кінофестиваль: названо володаря Золотого лева

Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю – Золотого лева, отримала картина французького режисера Одрі Дивану під назвою Подія.

На цей приз претендував 21 фільм із різних країн.

Режисер кінокартини Сила собаки Джейн Кемпіон отримала Срібного лева, як кращий режисер.

#BiennaleCinema2021 #Venezia78

Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:

L’ÉVÉNEMENT di/by Audrey Diwan pic.twitter.com/XAinG0rZJg — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 11, 2021

Кращим сценаристом в цьому році була визнана Меггі Джилленхол за фільм Незнайома дочка. Приз за кращий дебют отримав актор Філіппо Скотті за фільм Соррентіно, а нагороду в номінації Лев майбутнього отримав фільм Imaculat режисерів Моніки Стен і Джорджа Чіпер-Ліллемарка.

Кращим актором було визнано Джона Аркілла за роль у фільмі На роботі: зниклі 8 режисера Еріка Матті, а приз за кращу жіночу отримала Пенелопа Круз, яка зіграла у картині Педро Альмодовара під назвою Паралельні матері.

#BiennaleCinema2021 #Venezia78

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:

È STATA LA MANO DI DIO di/by Paolo Sorrentino pic.twitter.com/VuJK6dIGdF — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 11, 2021

Гран-прі журі конкурсу віддали фільму Рука Бога Паоло Соррентіно, а спеціальний приз пішов до італійського режисера Мікеланджело Фраммартіно за фільм Дірка.

78-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль проходив з 1 по 11 вересня 2021 року.