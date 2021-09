Венеціанський кінофестиваль: названо володаря Золотого лева

Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю – Золотого лева, отримала картина французького режисера Одрі Дивану під назвою Подія.

На цей приз претендував 21 фільм із різних країн.

Режисер кінокартини Сила собаки Джейн Кемпіон отримала Срібного лева, як кращий режисер.

