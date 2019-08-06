Алла Вербер померла у віці 61 року. У фешн-директорки московського ЦУМу трапився анафілактичний шок.

Алла Вербер померла у віці 61 року. Віце-президент ювелірної компанії Mercury та фешн-директор московського ЦУМу пішла з життя після анафілактичного шоку.

Алергічна реакція спровокувала відмова усіх органів та обширний інфаркт.

Лікарі майже добу боролися за життя Вербер, але 6 серпня вона померла.

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Заначається, що 61-річній Вербер стало зле після вечері зі стравами з морепродуктів.

Співчуття у зв’язку зі смертю Вербер вже висловили багато російських зірок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 6 Авг 2019 в 7:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Авг 2019 в 7:18 PDT

Нагадаємо, днями помер Віллі Токарєв – відомий радянський музикант і співак.

Джерело: Super.ru