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У РФ померла відома бізнес-леді Алла Вербер

Алла Вербер померла у віці 61 року. У фешн-директорки московського ЦУМу трапився анафілактичний шок.

У РФ померла відома бізнес-леді Алла Вербер

Алла Вербер померла у віці 61 року. Віце-президент ювелірної компанії Mercury та фешн-директор московського ЦУМу пішла з життя після анафілактичного шоку.

Алергічна реакція спровокувала відмова усіх органів та обширний інфаркт.

Лікарі майже добу боролися за життя Вербер, але 6 серпня вона померла.

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Заначається, що 61-річній Вербер стало зле після вечері зі стравами з морепродуктів.

Співчуття у зв’язку зі смертю Вербер вже висловили багато російських зірок.

 

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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Нагадаємо, днями помер Віллі Токарєв – відомий радянський музикант і співак.

Джерело: Super.ru

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