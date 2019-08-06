Алла Вербер померла у віці 61 року. У фешн-директорки московського ЦУМу трапився анафілактичний шок.
Алла Вербер померла у віці 61 року. Віце-президент ювелірної компанії Mercury та фешн-директор московського ЦУМу пішла з життя після анафілактичного шоку.
Алергічна реакція спровокувала відмова усіх органів та обширний інфаркт.
Лікарі майже добу боролися за життя Вербер, але 6 серпня вона померла.
Читайте: Помер композитор Сергій Березін
Заначається, що 61-річній Вербер стало зле після вечері зі стравами з морепродуктів.
Співчуття у зв’язку зі смертю Вербер вже висловили багато російських зірок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, днями помер Віллі Токарєв – відомий радянський музикант і співак.
Джерело: Super.ru