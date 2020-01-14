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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Я трансгендер: популярна б’юті-блогер здійснила камінг-аут

Зірка YouTube Ніккі де Ягер, більш відома в інтернеті як NikkieTutorials, у понеділок, 13 січня, записала шанувальникам повідомлення про те, що вона трансгендерна жінка.

Вона додала, що її шантажують на цю тему, тому вона вирішила здійснити камінг-аут.

Уже більше десяти років 25-річна візажистка створює онлайн-уроки макіяжу і входить до числа найкращих у популярній категорії. У понеділок вона розмістила 17-хвилинне відео під назвою “Я здійснюю камінг-аут” на своєму каналі Youtube, яке менше, ніж за добу набрало більше 19 млн переглядів.

Читайте: Що таке камінг-аут

– Я NikkieTutorials, і я Ніккі. Нам не потрібні ярлики. Але якщо ми збираємося наклеїти ярлик, то так – я трансгендер. Але наприкінці дня я – це я, – сказала вона.

Трансгендерна жінка – людина, якій після народження записують чоловічу стать, але вона відчуває, що це не відповідає її гендерній ідентичності, бо самоідентифікується як жінка.

До слова, минулого місяця іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро здійснила камінг-аут.

 

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