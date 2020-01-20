21-річна модель Джейзі Гері, яка страждає на рідкісне генетичне захворювання, взяла участь у рекламній кампанії великої американської мережі магазинів Target.

Модель із лускатою шкірою не побоялася показати своє тіло, відрекламувавши жовтий купальник із рельєфної тканини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeyźa (@lyricallydiverse) 12 Янв 2020 в 7:40 PST

– Я трохи тремчу, коли пишу це… Нью-йоркська реклама купальників із моєю участю. Я не могла уявити собі першу зйомку! – написала дівчина в соцмережі.

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Гері має вроджений ламелярний іхтіоз – генетичне захворювання, через яке шкіра покривається великопластинчастими лусочками, які болісно відлущуються кожні два тижні.

Як повідомлялося, відома модель plus-size Ешлі Грем народила первістка.

Фото: lyricallydiverse