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Модель Ешлі Грем оголилася, щоб показати розтяжки після вагітності

Відома модель plus-size Ешлі Грем показала, як змінилося її тіло після вагітності та пологів.

Для цього вона сфотографувалася повністю оголеною, прикривши груди рукою.

На сміливому знімку видно розтяжки на животі Грем.

– Теж я. Нова історія, – підписала фото зірка.

 

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Читайте: Джамала вагітна другою дитиною

“Виглядаєш чудово”, “Це нормально”, – підтримали модель шанувальники у коментарях.

Як повідомлялося, Грем народила первістка 18 січня нинішнього року.

Фото: Dreamstime

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