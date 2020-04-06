Як гарно виглядати під час відеодзвінка – інструкція Тома Форда

Під час карантину єдиний безпечний спосіб побачитися зі своїми друзями і близькими – відеозв’язок.

Як гарно виглядати під час відеодзвінка розповів дизайнер і режисер Том Форд.

З цим питанням до Форду звернулася журналістка The New York Times, яка готувалася до інтерв’ю по відеозв’язку з коміком Ларрі Девідом.

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Що порадив Том Форд:

Поставити ноутбук на книги, щоб камера була вище рівня очей.

Нахилити екран, щоб камера була на рівні очей.

За ноутбуком поставити світильник. Він повинен висвітлювати ту частину обличчя, яку ви вважаєте фотогенічною.

Накрити стіл чимось білим. Важливо, щоб цього не було видно в кадрі.

Нанести більше пудри, ніж наносите в реальному житті.

До слова, молода пара зі США на самоізоляції через коронавірус провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.

Джерело: The New York Times