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Як гарно виглядати під час відеодзвінка – інструкція Тома Форда

Під час карантину єдиний безпечний спосіб побачитися зі своїми друзями і близькими – відеозв’язок.

Як гарно виглядати під час відеодзвінка розповів дизайнер і режисер Том Форд.

З цим питанням до Форду звернулася журналістка The New York Times, яка готувалася до інтерв’ю по відеозв’язку з коміком Ларрі Девідом.

Читайте: Відеозв’язок через Zoom: де завантажити і як користуватися

Що порадив Том Форд:

  • Поставити ноутбук на книги, щоб камера була вище рівня очей.
  • Нахилити екран, щоб камера була на рівні очей.
  • За ноутбуком поставити світильник. Він повинен висвітлювати ту частину обличчя, яку ви вважаєте фотогенічною.
  • Накрити стіл чимось білим. Важливо, щоб цього не було видно в кадрі.
  • Нанести більше пудри, ніж наносите в реальному житті.

До слова, молода пара зі США на самоізоляції через коронавірус провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.

Джерело: The New York Times

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