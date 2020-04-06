Як гарно виглядати під час відеодзвінка – інструкція Тома Форда

Під час карантину єдиний безпечний спосіб побачитися зі своїми друзями і близькими – відеозв’язок.
Як гарно виглядати під час відеодзвінка розповів дизайнер і режисер Том Форд.
З цим питанням до Форду звернулася журналістка The New York Times, яка готувалася до інтерв’ю по відеозв’язку з коміком Ларрі Девідом.
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Що порадив Том Форд:
- Поставити ноутбук на книги, щоб камера була вище рівня очей.
- Нахилити екран, щоб камера була на рівні очей.
- За ноутбуком поставити світильник. Він повинен висвітлювати ту частину обличчя, яку ви вважаєте фотогенічною.
- Накрити стіл чимось білим. Важливо, щоб цього не було видно в кадрі.
- Нанести більше пудри, ніж наносите в реальному житті.
До слова, молода пара зі США на самоізоляції через коронавірус провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.
Джерело: The New York Times