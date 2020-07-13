Літо — найспекотніша пора року. Тому час змінити свій гардероб на легкі, зручні, красиві модні сукні на кожен день. Адже трендом літа 2020 є плісировані плаття, об’ємні рукави, шовкові моделі, квітчастий принт та довжина максі.
Плісе
Плісировані сукні — це саме те, що потрібно в спекотну погоду. Вони легкі та романтичні. Такі літні плаття в 2020 році підкреслюють жіночність та невагомість. Підійдуть як для урочистих заходів, так і для повсякденних прогулянок. Крім того, дизайнери доповнюють образ об’ємними рукавами, яскравими візерунками, використовуючи блискучі тканини.
View this post on Instagram
#holaamigos???????? Are you ready for summer? ⠀ Остров зажигательных вечеринок переехал на Труханов и будет с нами до конца этого лета!???? @cuba_camp — это идеальное место для отдыха всей семьей. Во-первых, можно научиться кататься на сёрфе — это же космос!???????? Во-вторых, отдохнуть с друзьями, пока дети веселятся недалеко от вас (в Cuba kids camp). И, конечно, танцевать на открытой площадке латино-американские танцы, пробовать кубинскую кухню, напитки и ходить по Днепру на шикарном катере! ???????? ⠀ Наслаждаться этим ЛЕТОМ можно и в Киеве, только чур с нами и под испанские мотивы????? Ведь мы его заслужили!♥️
Шовк
Незвичайні деталі, шовк, асиметрія, невеличкий аксесуар — компоненти ідеальної сукні на літо 2020. Такі сукні виглядають елегантно та додають зовнішньому вигляду розкоші та стилю.
View this post on Instagram
Безусловно, самый модный тренд сезона – шёлковое платье-комбинация, которое ненавязчиво повторяет изгибы твоей фигуры☺️ Кроме того, что это очень красиво, это ещё и максимально удобно. Особенно на лето???? ◾Размеры: S, M⠀ Price 680 UAH/65 BYN ⠀ ⠀ ⠀ #shovk #shovkshop #dress
Квіти
Головним трендом 2020 року є квітковий принт. Грайливі й легкі сукні на літо випромінюють заряд позитивного настрою. Це можуть бути пастельні кольори або ж яскраві, що виділятимуть із натовпу. Крім того, такі сукні можна носити як з кросівками, так і з босоніжками.
Читайте: Модний манікюр на літо 2020
Об’ємні рукави
Об’ємні рукави зроблять вишуканим будь-який образ. Такі сукні можуть бути з бавовняних і струменистих матеріалів. Фаворитами є: сукні в пастельних відтінках та з рослинними візерунками.
View this post on Instagram
Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. ⠀ Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. ⠀ Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! ⠀ Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. ⠀ Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів! ⠀ А вже завтра День нашої надзвичайно красивої вишиванки ❤️ ⠀ #ДеньВишиванки
Максі
Літо з максі! Романтичні волани, легкі шовкові повсякденні сукні, з квіткові візерунками — не залишать тебе без уваги.
Голі плечі
Сукня з відкритими плечима зробить образ жіночним та ніжним. Це може бути шовк, бавовна або будь-яка інша тканина. Образ гарно довершиться плетеним капелюшком, який також в тренді літа 2020.
View this post on Instagram
А ви бачили більш витончений та вишуканий комбез? Тому що я ні, він безсумнівно став номером один в списку моїх літніх покупок???? ⠀ ????Ціна: 930 грн ????Тканина: шовк ????Розмір: XS-S, M-L ____________________ Повна передоплата на карту, повернення та обміну немає✖️ Щоб оформити замовлення, пишіть в direct???? Всі відгуки на нашій головній сторінці @anoli_room ????
Доповнити образ допоможе незвичайна зачіска. У цьому сезоні модними будуть недбалий боб, багатошаровість і знаменита стрижка Рейчел Грін. Про 10 трендів стрижки на літо 2020 ми писали раніше.