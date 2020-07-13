Літо — найспекотніша пора року. Тому час змінити свій гардероб на легкі, зручні, красиві модні сукні на кожен день. Адже трендом літа 2020 є плісировані плаття, об’ємні рукави, шовкові моделі, квітчастий принт та довжина максі.



Плісе

Плісировані сукні — це саме те, що потрібно в спекотну погоду. Вони легкі та романтичні. Такі літні плаття в 2020 році підкреслюють жіночність та невагомість. Підійдуть як для урочистих заходів, так і для повсякденних прогулянок. Крім того, дизайнери доповнюють образ об’ємними рукавами, яскравими візерунками, використовуючи блискучі тканини.

Шовк

Незвичайні деталі, шовк, асиметрія, невеличкий аксесуар — компоненти ідеальної сукні на літо 2020. Такі сукні виглядають елегантно та додають зовнішньому вигляду розкоші та стилю.

Квіти

Головним трендом 2020 року є квітковий принт. Грайливі й легкі сукні на літо випромінюють заряд позитивного настрою. Це можуть бути пастельні кольори або ж яскраві, що виділятимуть із натовпу. Крім того, такі сукні можна носити як з кросівками, так і з босоніжками.

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Об’ємні рукави

Об’ємні рукави зроблять вишуканим будь-який образ. Такі сукні можуть бути з бавовняних і струменистих матеріалів. Фаворитами є: сукні в пастельних відтінках та з рослинними візерунками.

Максі

Літо з максі! Романтичні волани, легкі шовкові повсякденні сукні, з квіткові візерунками — не залишать тебе без уваги.

Голі плечі

Сукня з відкритими плечима зробить образ жіночним та ніжним. Це може бути шовк, бавовна або будь-яка інша тканина. Образ гарно довершиться плетеним капелюшком, який також в тренді літа 2020.

Доповнити образ допоможе незвичайна зачіска. У цьому сезоні модними будуть недбалий боб, багатошаровість і знаменита стрижка Рейчел Грін. Про 10 трендів стрижки на літо 2020 ми писали раніше.