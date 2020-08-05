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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Louis Vuitton, Dior, Berluti: тренди чоловічої моди 2020-2021

Не тільки жінки вдягаються модно. Враховуючи те, що зовсім скоро осінь Факти ICTV підготували добірку стилів чоловічої моди осені 2020.

Класичний стиль

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Inspired by NBA legend Michael Jordan's fabled on and off-court style, discover the full offering of pieces from the limited-edition #DiorJordan clothing and accessories collection – including easy elegant takes on tailoring – in select Dior boutiques, as well as in two pop-up stores located inside Selfridges (London) and Taikoo Li (Chengdu), starting July 8.

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Цей стиль користується популярністю як у жінок, так і у чоловіків. Класичний образ вдосконалився: палітра кольорів, фасон, принт. Чоловік в костюмі не може виглядати погано.

Синій шиферний костюм відкрив сцену для колекції Berluti осінь / зима 2020-2021, де класичне та сучасне співіснують. Старе і нове інформують і доповнюють одне одного.
Художній керівник чоловічого одягу Louis Vuitton Віргіль Абло запропонував вивчити еволюцію антропології костюма на осінь / зима 2020-2021. У постановці з сюрреалістичними акцентами чоловічий силует Louis Vuitton надсилає рішуче оптимістичне повідомлення: зробіть звичайне неординарним.

Street style

Все що потрібно знати про стріт стайл— це зручно модно та красиво. Можна поєднувати брендові речі із секондом. Джинси, кросівки, сорочки, куртки та плащі вільного крою — що завгодно. Крім того, свій образ можна завершити сумкою, капелюхом або аксесуарами.

Читайте: Черевики в стилі 90-х чи костюм із латексу? Топ-7 трендів цієї осені

Спортивний стиль

Стиль, в якому поєднуються спортивний костюм та класичне пальто. Спортивний стиль може бути модним і це доводять безліч модних чоловічих луків.

Dior: спортивний одяг, взуття та аксесуари виділяють деталі та крій.
Оперні рукавички завершують образ, гудзики, покриті тканиною,
відтінки сірого та блакитного, гра на об’ємність, складки та драпірування, техніки пошиття — стали темою для обговорень.

Раніше Факти ICTV писали про стильні зачіски для чоловіків 2020.

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