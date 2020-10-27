Модні пальта осінь 2020

Одна з базових речей, яка повинна бути в осінньому гардеробі — це пальто. А трендами осені 2020 є: пальто оверсайз, шкіряне, біле, яскравого кольору та в клітинку.

Пальто оверсайз

Цю модель називають “знятою з іншої людини”. Проте, вона не виглядає менш елегантною та красивою. Таке пальто можна носити як з туфлями, так і з кедами.

Шкіряне пальто

Більшість вважають, що шкіряні пальта одноманітні, але дизайнери доводять протилежне. Модні фасони дивують вибором: прямий або вільний крій, нейтральні відтінки або ж яскраві кольори, контрастні деталі або мінімалізм.

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Біле пальто

Трендом сезону є біле пальто, в якому кожна жінка виглядатиме шикарно. Це може бути будь-яка тканина та фасон.

Пальто яскравого кольору

Модні кольори: червоний, синій, жовтий, зелений, бордо і винний. Такі пальта виглядають дуже ефектно. Крім того, блакитний, рожевий та кремові тони не залишилися непоміченими.

Пальто в клітинку

Така річ в гардеробі просто “маст хев”. Кожна дівчина може підібрати потрібний принт (тартан, віші, віндзорська) та колір.

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