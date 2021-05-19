День вишиванки 2021: як і з чим носити вишиванку – поради стиліста

Уже в четвер, 20 травня, в Україні святкуватимуть День вишиванки. Це свято традиційно відзначають у третій четвер травня.

Це той день, коли багато хто одягає на себе ключову частину українського народного вбрання – вишиту сорочку або сукню, тим самим вшановуючи наші традиції.

Факти ICTV разом з персональним стилістом Дар’єю Кулик розібралися – як і з чим носити вишиванку.

За словами Дар’ї, не варто себе обмежувати в цей день, і навіть якщо ви працюєте в офісі, то можете сміливо одягати вишиванку з яскравими квітами.

– Її можна носити зі спідницями, штанами, джинсами. Також є величезний вибір суконь з орнаментом, – сказала стиліст.

Якщо ви хочете поєднати вишиванку зі спідницею, то краще віддати перевагу таким фасонам – міді або міні. Вона може бути з екошкіри або на запах.

– Джинси обирайте прямого крою, mom або кльош. Обов’язково з високою або середньою посадкою, – сказала Кулик.

Також стиліст порадила поєднати вишиванку зі штанами прямого крою, довжина яких повинна бути ⅞.

– Взуття – низький хід або туфлі-човники, – наголосила Дар’я.



















Спідниця, штани або джинси: як і з чим носити вишиванку / 5 фотографий

Cтиліст підібрала фасони, які за структурою максимально підійдуть кожній представниці прекрасної статі.

Вишиванка, спідниця, взуття на низькому ходу або на підборах і структурована сумка.

Вишиванка, джинси, взуття на низькому ходу та структурована сумка.

Вишиванка, штани, взуття на низькому ходу або на підборах і структурована сумка.

Дар’я наголосила, що світові стилісти пропонують публіці широкий вибір вишиванок. А модний дім Valentino взимку 2021 року навіть присвятив їм цілу колекцію. Також вона розповіла, що їхній продаж в Україні стабільно зростає вже протягом чотирьох років.

– Якщо ви віддаєте перевагу етнічному стилю, вишиванка чудово впишеться в саме його ДНК, – зазначила Дар’я.















Спідниця, штани або джинси: як і з чим носити вишиванку / 4 фотографии

Історія виникнення Дня вишиванки

День вишиванки в Україні почали відзначати нещодавно – в 2006 році, коли студентка Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала всім одногрупникам разом прийти в гарних вишиванках.

Таким чином вона розпочала трендовую акцію Всесвітній день вишиванки. Детальніше про історію виникнення Дня вишиванки – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Дар’я Кулик, Merezhka, Depositphotos