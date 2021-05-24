У Лос-Анджелесі у ніч на 24 травня пройшла церемонія нагородження Billboard Music Awards. На червоній доріжці однієї з головних музичних премій світу зірки вражали досить відвертими та екстравагантними вбраннями.

Найяскравіші образи знаменитостей на Billboard Music Awards – дивіться на Фактах ICTV.

Пріянка Чопра

38-річна Пріянка Чопра для червоної доріжки обрала сукню золотого кольору від Dolce&Gabbana. Вбрання зірки привертало на себе увагу глибоким декольте та розрізом на нозі.

Пріянка завершила свій образ широким металевим поясом на талії, прикрасами та босоніжками на високих підборах.

Меган Фокс

Меган Фокс з’явилася перед камерами у досить відвертій чорній сукні від бренду Mugler. Верх вбрання ледь прикривав груди акторки.

На червоній доріжці Меган позувала разом зі своїм коханим Колсоном Бейкером, який відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly.

Аліша Кіз

Співачка Аліша Кіз постала на премії Billboard Music Awards у рожевому вбранні від Valentino. Її образ складався зі скороченого топу і накидки з довгим шлейфом та об’ємними рукавами.

Doja Cat

Реп-виконавиця Doja Cat з’явилася на церемонії нагородження в костюмі він бренду Balmain в чорно-білу смужку.

В образі зірки всю увагу привертав відвертий топ з об’ємними рукавами. Своє вбрання Doja Cat доповнила масивними прикрасами.

H.E.R

Співачка H.E.R для премії обрала червоний комбінезон від Dior. Вбрання зірки було повністю обшите паєтками. Свій образ H.E.R доповнила туфлями на підборах та сонцезахисними окулярами.

Як пройшла Billboard Music Awards

Найбільш визнаним артистом церемонії Billboard Music Awards став The Weeknd, який отримав десять нагород. Дрейк, який отримав найбільшу кількість нагород Billboard Music Award за весь час, отримав премію Артист десятиліття.

Детальніше про те, як пройшла премія Billboard Music Awards – читайте на Фактах ICTV.