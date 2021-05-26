Історія будинку моди Коко Шанель

Коко Шанель – легендарна французька модельєр, яка звільнила жінок від вузького одягу та зробила його зручним. Вона одна з тих, хто здійснив помітний вплив на моду. Її бренд донині є одним з найвідоміших, проте Коко могла позбутися свого будинку моди ще в 1940-х роках.

У 1910 році відкрився перший магазин Коко Шанель, в якому продавалися капелюхи її виробництва. Кутюр’є вигадувала нові моделі головних уборів і те, як їх потрібно носити. Бізнес пішов вгору. Саме тоді вона почала мріяти про власний модний дім.

Пізніше Шанель з головних уборів перейшла на одяг, який створювала за принципом – зручність, елегантність, простота. Саме вона одягла жінок в штани та поставила остаточну крапку в суперечці про статеву приналежність цього виду одягу. І, звичайно ж, це вона ввела в тренд маленьку чорну сукню.

У 1940 році Коко могла втратити все, що побудувала. Їй довелося закрити свій будинок моди та магазини через початок Другої світової війни. Але і після її закінчення Шанель не відразу змогла повернутися до роботи — її заарештували за роман з німецьким офіцером. Щоправда, завдяки впливовим знайомствам кутюр’є дуже скоро звільнили.

Шанель вирішила виїхати до Швейцарії, де провела цілих 10 років. У той же час у світі французької моди з’явилося нове ім’я — Крістіан Діор. Він пропагував вузьку талію та широкі стегна.

І тоді, попри на те, що минуло 15 років, Шанель вирішила повернутися, щоб заперечити все те, що впроваджував Діор. Вона відчинила двері свого будинку моди та знову почала творити. Незважаючи на те, що нова колекція кутюр’є провалилася, вона не опустила руки.

Непохитність модельєра дала свої плоди – через деякий час жінки знову почали говорити про одяг Шанель.

У 1971 році Коко не стало, а її бренду прогнозували швидке забуття. Але зовсім скоро на місце директора будинку моди прийшов Карл Лагерфельд, який з успіхом продовжив справу Шанель.

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