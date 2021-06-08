Модні літні капелюхи – як обрати

Справжні модниці знають, що капелюх – це незмінний аксесуар, який може не тільки доповнити будь-який літній образ, а й зробити його яскравішим. Крім усього іншого, він також захистить від палючого сонця.

Великі солом’яні капелюхи, бандани або капелюшки-кокони? Факти ICTV разом з персональним стилістом Юлією Крижалкою розібралися, на які модні жіночі капелюхи варто звернути увагу влітку 2021. А також – як правильно підібрати головний убір за типом обличчя.

Юлія радить придивитися до великих плетених капелюхів. Вони чудово підійдуть як для морського лука, так і для city-casual образу.

Акцент повинен бути на великих полях головного убору та його фактурі.

– З’єднуйте з аксесуарами, доповнюйте стилістичними прийомами в одязі. Наприклад, білу чоловічу сорочку можна одягнути поверх короткого яскравого топа, зав’язавши сорочку на талії, – порадила стиліст.

Також вона сказала звернути увагу на панами, адже це тренд, який стрімко увірвався в модний простір.

– Обирайте нетривіальні фактури та принти. На піку наразі клітинка, смужка, квіткові малюнки та леопард. З останнім рекомендую бути обережніше та дозувати його присутність в образі, – сказала Крижалка.

Стиліст вважає, що без уваги не повинні залишитися і шовкові хустки, які можна зав’язувати як бандану, пов’язку або міксувати з засічкою.

– Біла футболка, denim джинси, масивні сандалі на низькій підошві, солом’яна сумка-шопер і яскрава бандана – виграшна формула літнього лука 2021 року, – сказала Юлія.

Жіночі капелюхи на літо: як обрати за типом обличчя і тренди 2021 / 3 фотографии

Модним жіночим капелюхом стане бейсболка, та не тільки під casual образ.

– Бейсболки круто поєднувати з жіночними образами, заміксувавши ніжне плаття міді з кепкою і, наприклад, білими кедами або мюлями акцентного кольору, – вважає Крижалка.

Жіночі капелюхи на літо: як обрати за типом обличчя і тренди 2021 / 3 фотографии

Увагу потрібно звернути і на знайомі для нас капелюхи, але в екстравагантних варіаціях.

– 2021 – рік сміливих експериментів, без будь-яких обмежень, що дозволяє нам проявити свою оригінальність і забути всі існуючі шаблони. У цьому і фішка формування персонального стилю, – наголосила стиліст.

Жіночі капелюхи на літо: як обрати за типом обличчя і тренди 2021 / 2 фотографии

Також Юлія розповіла, як правильно підібрати капелюх під тип обличчя.

Якщо обличчя овальне, то вам підійде абсолютно будь-яка модель. Якщо кругле, то слід обирати капелюх симетричних моделей, з широкими полями, щоб візуально звузити його форму.

Для того, щоб подовжити обличчя, стиліст рекомендує обирати капелюх з високими туліями.

– Якщо обличчя квадратної форми, то стоїть завдання пом’якшити гострі кути. Для цього чудово підійде капелюх федора, берет, який одягнений набік, або ковбойські варіанти. Не рекомендую одягати шапки без полів, адже так ще більше буде акцент на квадратну форму, – сказала Юлія.

Для довгастого обличчя найкраще обирати капелюхи з розкльошеним краєм і низькою короною. Наприклад, великий солом’яний капелюх або федору з великим краєм. Така модель капелюха буде компенсувати видовженість обличчя.

– Але головним правилом у виборі капелюха залишається гармонійне поєднання вашого типажу, стилю життя та вашого характеру. Тому звертайте увагу на цілісний образ і не бійтеся експериментувати, – підсумувала Юлія.

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Фото: Юлія Крижалка, Pexels, Depositphotos