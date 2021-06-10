Зачіски на літо 2021: модні зачіски на літо

Хочете зробити модні зачіски на літо для довгого, середнього та короткого волосся, проте не знаєте, які наразі у тренді?

Надзвичайно популярні – зачіски, які легко зробити на швидку руку. Факти ICTV підібрали 10 красивих зачісок літа 2021, які сподобаються абсолютно всім дівчатам.

Пучок

Для першої зачіски потрібно зібрати все волосся у високий хвіст. Після цього хвіст слід заплести як звичайну косичку, що складається із трьох пасом.

Далі зав’язуємо її резинкою та витягуємо прядки волосся, створюючи таким чином об’ємну косу. Після цього укладаємо косичку в пучок та фіксуємо його невидимками або шпильками.

Якщо ж у вас залишилися волосинки, які стирчать, можна закріпити їх додатково красивими декоративними шпильками. Також за бажанням можна витягнути частину волосся спереду, біля обличчя.

Колосок

Для наступної зачіски потрібно заплести французьку косичку. Відокремлюємо частину волосся на потилиці, робимо три пасма. Плетемо ліве пасмо під середнє, а після нього – праве пасмо під середнє.

Потім беремо додаткове пасмо зліва та знову плетемо під середнє, те ж саме повторюємо із правою стороною, формуємо зачіску та зав’язуємо резинкою. Можна надати колоску об’єму, витягаючи пасма. Далі вільну частину косички скручуємо всередину, ховаємо та фіксуємо невидимками.

Зачіска з пов’язкою

Надягаємо пов’язку на голову та ділимо волосся на дві частини. Відокремлюємо невелике пасмо волосся й ховаємо його під пов’язку – так само повторюємо і з наступними. З іншого боку голови робимо ті ж рухи.

Волосся ховаємо під пов’язку, поки все воно не буде в зачісці. Поправляємо волосся, можна навіть витягнути деякі прядки, аби збільшити об’єм.

Об’ємний пучок

Для цієї зачіски на літо потрібно зібрати волосся у високий хвіст. Після цього закручуємо його в джгут та укладаємо навколо резинки. Далі фіксуємо невидимками і поправляємо пучок, надаючи йому бажаної форми.

Коса навколо голови

Для цієї красивої літньої зачіски слід зробити бічний проділ. Відокремлюємо від нього невелике пасмо волосся та ділимо його на три частини. Починаємо плести французьку косичку під низ: ліве пасмо під середнє, потім – праве під середнє.

Далі підхоплюємо додаткове пасмо волосся зліва та плетемо під середнє, те ж саме повторюємо із правою стороною. Так плетемо косу навколо голови, можна витягати деякі пасма для об’єму. Потім зав’язуємо силіконовою резинкою та укладаємо її до початку, фіксуючи невидимками.

Два пухнастики

Поділяємо волосся на дві частини, потім робимо два хвостики. Перетворюємо їх на пучки – закручуємо в джгут та фіксуємо невидимками. Таким чином виходять два пухнастики – модна та проста зачіска готова.

Перетягнутий хвостик

Для цієї зачіски на літо знадобляться силіконові резинки. Відокремлюємо частину волосся на потилиці та робимо хвостик, затягуючи його. Потім знову відокремлюємо частину волосся та робимо новий хвостик над тим, який вже є, і витягуємо пасма. Те ж саме повторюємо з іншою частиною волосся і так формуємо перетягнутий хвостик до кінця.

Бантик

Цю зачіску зробити дуже легко та просто. Робимо звичайний низький хвіст. Коли потрібно останній раз обв’язати волосся резинкою, залишаємо невеликий пучок. Частину пасма, що залишилася, обв’язуємо навколо резинки та фіксуємо невидимками або шпильками.

Два пучки

Для цієї красивої зачіски робимо прямий проділ та зав’язуємо два хвостики. Потім скручуємо їх у джгут, укладаємо навколо резинки та фіксуємо невидимками. За бажанням можна залишити маленькі пучки, проте для більшого об’єму їх треба витягнути.

Пучок з косичками

Для цієї зачіски поділяємо волосся на дві частини, відокремлюємо невелике пасмо біля чола, ділимо на дві частини та плетемо у джгут.

Тобто, праве пасмо налягає на ліве, перекручуємо, а потім захоплюємо додаткове пасмо разом з правим та перекручуємо на ліве.

Плетемо так із двох сторін, поєднуємо їх разом і зав’язуємо однією резинкою. Далі з хвостика робимо пучок та фіксуємо невидимками. Готово – модна зачіска має чудовий вигляд.

Фото: Pexels, Sveta Rash