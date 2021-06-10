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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Валентина Чорна |

Сукня, комбінезон чи костюм: яке вбрання обрати на випускний 2021

выпускные платья

Вже незабаром в Україні розпочинається сезон випускних вечорів 2021. Вікна-новини дізналися, скільки коштують випускні сукні та які вбрання зараз в моді.

Справжнім трендом цього сезону є сукні у спідньому стилі. Саме в них дівчата зможуть відчути себе справжніми принцесами.

Також серед випускниць набирають популярності комбінезони та костюми з декоративними елементами, оскільки це зручно та практично.

Загалом середня ціна випускної сукні на ринку – 3 тис грн. У салоні асортимент схожий, але вартість утричі дорожча.

Крім цього, святкове вбрання можна орендувати. Ціни на оренду стартують від 1 тис грн.

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Ще одним варіантом є індивідуальне пошиття сукні. За словами стилістів, таке вбрання ідеально сидітиме на фігурі, приховуватиме недоліки та матиме унікальний дизайн.

Пошиття триває від 5 днів до місяця, все залежить від складності роботи. А коштуватимуть такі сукні від 1 до 20 тис грн.

Коли та як в Україні пройдуть випускні 2021

Дати випускних вечорів українські школи можуть обирати на власний розсуд. Але при цьому важливо не нехтувати карантинними обмеженнями. Всім учасникам заходу необхідно дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.

Як та коли в містах України пройдуть випускні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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