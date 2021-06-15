Сьогодні, 15 червня, в Аскоті (Велика Британія) розпочалися щорічні королівські скачки Royal Ascot, які традиційно тривають п’ять днів.

Цікаво те, що у спортивного заходу є свій дрес-код. Чоловіки повинні бути одягнені у фраки, циліндри та рукавички, а жінки – в елегантні сукні та дизайнерські капелюшки. Крім того, володарка самого найнезвичнішого головного убору отримає приз від королеви Єлизавети ІІ.

Факти ICTV зібрали найяскравіші та найцікавіші капелюхи з першого дня Royal Ascot і пропонують вам проголосувати за найоригінальнішу.

Royal Ascot

Королівські скачки Royal Ascot були засновані ще в XVIII столітті. Відтоді кінні перегони щорічно проходять у місті Аскот.

На захід за традицією з’їжджається весь бомонд – королівська родина, знаменитості, представники аристократії.

Скачки тривають п’ять днів і завжди розпочинаються у вівторок.