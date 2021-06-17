Пляжний сезон вже розпочався, і це ідеальний час для того, щоб оновити літній гардероб та поїхати у довгоочікувану відпустку. А для того, щоб впевнено почуватися на відпочинку, варто придбати новий трендовий купальник.

Стиліст Катрін Дойл назвала топ-5 купальників, а також розповіла про модні тенденції літнього сезону 2021.

Купальники у неоновому кольорі

Попри те, що літо тільки почалося, неоновий колір вже встиг стати трендом цього сезону. Купальники у такому відтінку виглядають яскраво та насичено. Це можуть бути як роздільні моделі, так і класичні цілісні.

За словами стиліста, неонові відтінки добре виглядають на злегка засмаглій шкірі, тому купальник у такому кольорі краще залишити не на перший день відпочинку.

Купальники в матеріалі terry cloth

Купальники з махрової тканини не втрачають актуальності ще з минулого сезону. Завдяки своїй фактурі вони привертають увагу оточення, тому на пляжі ви точно не залишитеся непоміченою.

– Це максимально сучасний купальник, так би мовити, must have 2021, – зазначила стиліст.

Цілісні купальники з квітковим принтом

Це дуже жіночні купальники, які трохи нагадують грецький стиль із ноткою романтизму.

Більше того, такі купальники можуть служити топом, оскільки вони добре поєднуються зі спідницею, шортами або широкими брюками.

Купальники з драпіруванням

Драпірування зараз на піку популярності як в одязі, так і в купальниках. Тому важливо придивитися до таких моделей пляжного одягу.

– Важливо пам’ятати, що драпірування збільшує об’єми, тому слід уважно підбирати такий варіант купальника з огляду на особливості фігури, – підкреслила Катрін Дойл.

Трикотажні купальники або в’язані гачком

Попри те, що такі купальники не зовсім практичні, вони користуються популярністю серед модниць.

Такий варіант чудово підійде на зміну мокрому купальнику після плавання у басейні або морі. Також трикотажні купальники часто використовують для літніх фотосесій.