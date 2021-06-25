Надихає та сповнює енергії: екологічна колекція PUMA Exhale Yoga

Нова колекція взуття PUMA Exhale Yoga призначена для йоги та розтяжки. Це кросівки вуличного стилю, в дизайні яких переважає ніжно-рожевий, жовтий та блакитний кольори.

Вони зручні для спорту та допомагають звернути на себе увагу. До колекцію належать серії Cruise Rider и Ocean Queen.

Переваги колекції Ocean Queen

Взуття з нової колекції Ocean Queen відрізняється не лише приємним та привабливим дизайном, а й іншими перевагами. Серед них:

легкий верх;

система амортизації підошви Running System;

лайкрова підкладка;

низький силует;

довговічність.

У виготовленні кросівок використано текстильні матеріали, а акцентом верху стала сітка. Завдяки їй повітря вільно циркулює, тому ніжкам легко та комфортно.

Ці кросівки для дівчат з нової колекції зручні для занять спортом. Пінорезинова підошва оснащена системою Running System, що забезпечує амортизацію.

Пом’якшує поштовхи та удари під час фізичних навантажень, гарантує плавність кроків. Додатковий комфорт під час руху забезпечує низький силует кросівок.

Лайкрова підкладка дає відчуття прохолоди, а незвична палітра кольорів надає моделі футуристичного вигляду. Тому в кросівках Puma Ocean Queen можна і займатися спортом, і гуляти містом. Вони прекрасно вписуються в стріт-стайл та стають родзинкою образу.

Дизайн доповнює ярличок із брендингом і металеві деталі на п’яті й язичці.

Амбасадор Ocean Queen

Обличчям нової колекції стала співачка Надя Дорофєєва, яка належить до вибагливих прихильників стріт-стайлу. Харизматична та енергійна, артистка знайшла в кросівках серії Ocean Queen натхнення для нових звершень.

Dorofeeva відмічає, що це взуття стало ідеальним поєднанням оригінальності та практичності. Нові кросовки дарують літній настрій та допомагають відкривати в собі нові грані.

Місія нової колекції Пума — надихати та сповнювати енергії. Надя Дорофеєва підтримує кампанію Puma під назвою Вона надихає. Вона стала частиною жіночого товариства, учасниці якого будуть обмінюватися історіями власного успіху.