На тижні високої моди в Парижі Balenciaga представив колекцію Haute couture вперше за 53 роки.

Таким чином креативний директор будинку моди Демна Гвасалія заявив, що готовий повернуться до витоків. І навіть для показу відреставрував будівлю та відновив інтер’єри, в якій свого часу творив засновник Balenciaga Крістобаль Баленсіага. Його остання колекція вийшла 53 роки тому – в 1968 році.

– Я хочу привнести кутюр в сучасний контекст і донести його до нинішньої аудиторії. Багато людей навіть не знають, що Balenciaga – це кутюрний бренд із 100-річною історією. Вони думають, що це бренд, який почався з кросівок Triple S, – сказав Демна Гвасалія.

Глядачі шоу тримали в руках гвоздики, оскільки це символ Іспанії – батьківщини Крістобаля Баленсіаги. Показ пройшов у повній тиші, а серед гостей були Каньє Вест, Анна Вінтур, Сальма Гайек тощо.

У колекції помітні відсилання до робіт засновника будинку моди. Демна уважно вивчав архіви Крістобаля, щоб краще зрозуміти спосіб мислення засновника бренду.

Особливу роль в колекції Haute couture отримали жіночі та чоловічі костюми з приталеними жакетами. Також на подіумі продемонстрували сукні-футляри, тренчі, шуби, джемпери з люрексом, спортивні костюми тощо.

Закінчився показ демонстрацією весільного плаття, що є фактично реплікою знаменитого наряду Balenciaga.