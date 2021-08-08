Зачіски на 1 вересня 2021 в школу – 10 ідей

Скоро знову почнуться навчальні дні, а ви не знаєте, як можна заплести свою дитину? Красиво укладене волосся завжди привертає увагу, а також додає впевненості.

Найкраща ідея – зробити легку та повітряну косу або незвичайний пучок, за допомогою яких дівчата сяятимуть яскравіше будь-якої зірки. Факти ICTV підготували 10 найкращих зачісок в школу на 1 вересня.

Повітряна коса

Для першої зачіски знадобляться силіконові резинки. Відокремлюємо частину волосся для першого хвоста та зав’язуємо. Фіксуємо його зверху затискачем та відокремлюємо наступну частину волосся для другого хвоста.

Потім перший хвіст ділимо на три пасма – середнє залишаємо, а крайні прибираємо наверх. Нижній хвіст ділимо на дві частини, піднімаємо вгору, звільняємо перші пасма та фіксуємо разом з ними.

Залишилося три частини волосся, до яких потрібно додати підхват та зав’язати силіконовою резинкою. Знімаємо затискач та витягуємо пасма, щоб коса вийшла об’ємною та повітряною. Верхні два пасма ділимо ще на два – крайні знову фіксуємо зверху та повторюємо до кінця.

Подвійний пучок

Для наступної зачіски потрібно зібрати все волосся у високий хвіст, зробити пучок та поділити на дві частини. Після цього кожну з них починаємо розтягувати, щоб перша частина була спереду, а друга – ззаду.

Відокремлюємо резинку, проштовхуємо в неї хвіст, який залишився, та формуємо під основним пучком ще один. Закріплюємо невидимками.

Колосок з хвостом

Відділяємо частину волосся на маківці та робимо прикореневе гофре. Пасмо спереду ділимо на три частини та починаємо заплітати колосок. Під час плетіння до крайніх пасм додаємо підхват та витягуємо “реберця” косички.

Іншу частину волосся на потилиці формуємо у хвіст та зав’язуємо разом з колоском. За допомогою начісування можна надати більшого об’єму зачісці. Відокремлюємо невелику частину волосся, обв’язуємо навколо хвоста, приховуючи резинку, та закріплюємо невидимками.

Пучок без бублика

Для цієї зачіски робимо хвіст, скручуємо у ліву сторону та укладаємо в праву, формуючи пучок. Надаємо трохи об’єму, витягаючи волосся у різні сторони, та фіксуємо невидимками.

Коса з п’яти пасм

Відокремлюємо частину волосся та ділимо її на три пасма. Ліве пасмо накладаємо на середнє, а потім – праве на середнє. Потім ліве пасмо закидаємо наверх та захоплюємо зі скроні четверте, яке прикладаємо під друге та третє.

Те ж саме робимо з іншої сторони та повторюємо плетіння цим способом до кінця зачіски, заплітаючи косу. Зав’язуємо волосся та витягуємо пасма для більшого об’єму.

Французькі косички з пучком

Для шостої зачіски робимо прямий проділ, відокремлюємо зліва частину волосся та ділимо на три пасма, заплітаючи французьку косичку. Ліве пасмо – під середнє, потім праве – під середнє. Повторюємо те ж саме та робимо підхват.

Потім з іншого боку забираємо праве пасмо – під середнє, додаючи підхват. У такому порядку заплітаємо першу косичку до потилиці, фіксуємо затискачем та робимо другу з правої сторони.

З’єднуємо всі пасма в один хвіст, захоплюючи волосся з потилиці, зав’язуємо резинкою та формуємо пучок. Надаємо йому бажаний об’єм та фіксуємо зачіску невидимками.

Зачіска з серцем

Відокремлюємо невеликі пасма з кожного боку, зав’язуємо силіконовою резинкою та просовуємо хвостик всередину двічі. Затягуємо його, робимо форму серця та знову зав’язуємо.

Нижче відокремлюємо два пасма, фіксуємо резинкою та трохи витягаємо пасма, формуючи ще одне серце. Повторюємо ці дії до кінця зачіски.

Пучок із джгутів

Збираємо волосся у високий хвіст, відокремлюємо невелике пасмо та скручуємо в джгут. Відокремлюємо на кінці волосся ще одну частину, проводимо скручене пасмо за нею та фіксуємо невидимками.

Відокремлюємо наступне пасмо з хвоста та робимо те ж саме з ним. Джгути можна укладати у хаотичному порядку, головне, щоб пучок вийшов рівномірним. Після укладання всіх пасм поправляємо форму.

Легкий пучок

Для цієї зачіски збираємо волосся у невисокий хвіст та робимо пучок (не до кінця). Надаємо йому об’єм за допомогою стягування пасм, роблячи недбалим.

Хвостик, який залишився знизу, ховаємо під резинку. Підтягуємо пучок вгору та фіксуємо невидимками. Готово – вийшла ніжна та мила зачіска на 1 вересня у школу.

Об’ємна коса

Для цієї зачіски знову знадобляться силіконові резинки. Відокремлюємо частину волосся біля лобової області та зав’язуємо ззаду. Прибираємо хвостик наверх та фіксуємо затискачем.

Нижче також беремо пасмо волосся та зав’язуємо резинкою. Прибираємо затискач, нижній хвіст ділимо на дві рівні частини та у центрі цих пасм кладемо верхній хвіст, після цього витягуємо його наверх та фіксуємо затискачем.

Захоплюємо два бічні пасма та разом з нижнім хвостом зав’язуємо резинкою. Прибираємо затискач та витягуємо волосся, збільшуючи об’єм. Робимо те ж саме до кінця зачіски.

Фото: Pexels, Steva Rash