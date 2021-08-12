Наближається новий навчальний рік. Дівчатка вже продумують свої образи на 1 вересня. Яке краще обрати вбрання, зачіску та макіяж?

Важливою частиною стильного шкільного образу є доглянуті нігті з трендовим манікюром. Доповнити його можна оригінальним дизайном та правильно підібраною кольоровою гамою.

Цієї осені популярними будуть універсальні нюдові відтінки з незвичними акцентами, матове покриття, кольоровий френч та мінімалістичний дизайн.

Факти ICTV підготували добірку трендового манікюру на 1 вересня.

Мінімалістичний дизайн

Модною тенденцією можна назвати природність. Ідеальний манікюр повинен бути простим, аби добре поєднуватися зі шкільної формою.

За останній рік великої популярності набули короткі нігті квадратної та овальної форми.

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Цієї осені трендовими будуть нюдові, світло-рожеві та бордові відтінки, а замість кричущих візерунків краще обрати мінімалістичний дизайн.

Це можуть бути крапки, монохромні смужки або геометричні фігури. Вони можуть бути як на всіх нігтях, так і на кількох.

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Мармуровий манікюр

В осінній сезон такий дизайн додасть вашому образу незвичності та свіжості. Він дозволяє зробити акцент на нігтях та створити більш витончений образ.

Такий дизайн візуально схожий на зріз кристалу, який тепер буде прямо на ваших нігтях.

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Прозоре покриття з сухоцвітами

Цей дизайн виглядає незвично, витончено та естетично. Прозоре покриття підкреслює природний відтінок нігтів та привертає усю увагу до сухоцвітів, що знаходяться під шаром гелевого покриття.

На нігтях можна сформувати цікаву композицію з квітів, яка точно приверне увагу навколишніх.

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Матове покриття

Матове покриття ніколи не виходить з моди і прекрасно виглядає на нігтях будь-якої довжини, а особливо на коротких.

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Він приваблює погляд оксамитовою текстурою та чудово поєднується з усіма кольорами. Такий дизайн надасть вашому образу тепла та затишку.

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Стемпінг

За допомогою цієї техніки покриття на нігтях можна зробити будь-який надпис або малюнок.

Для того, щоб цей дизайн виглядав стильно, краще нанести на нігті однотонне покриття, а на два пальці – будь-які малюнки, які поєднуються між собою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails Bolechiv | Адріана ♥️ (@adriana.nails_master)

Так ваш манікюр буде виглядати оригінально та не перевантажить ваш образ.

Кольоровий френч

Французький манікюр давно став універсальною класикою. Такий дизайн нігтів виглядає охайно та привабливо.

Зробити його цікавішим можна, замінивши колір кінчика з білого на кольоровий або матовий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Киев Подол (@ketti_nails0)

Такий дизайн виглядає стримано, але водночас достатньо ефектно.