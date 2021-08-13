Макіяж на 1 вересня 2021 – ідеї

Наближається новий навчальний рік. Усім дівчаткам хочеться мати гарний вигляд у перший день школи після літніх канікул. Підкреслити свої переваги можна за допомогою легкого макіяжу.

Такий мейкап має бути максимально природним та легким, щоб не привертати зайву увагу. У цьому допоможуть ідеї для макіяжу на 1 вересня, які підготували Факти ICTV.

Макіяж на 1 вересня в школу

Для такого макіяжу краще використовувати легкі тональні основи, наприклад, ББ або СС-креми. Рівномірно розподіляємо засіб тонким шаром на обличчі.

Якщо є почервоніння або висипання, тоді краще використовувати косметику точково, щоб не переводити засіб. Для темних кіл під очима можна нанести консилер, який приховає втому та освіжить зовнішній вигляд.

За допомогою тонкого жорсткого пензля для макіяжу та кольорових тіней малюємо стрілки на повіках. За бажанням можна їх зробити навіть фіолетовими або вибрати більш натуральний відтінок. На вії наносимо темну туш, а на губи – помаду нюдового кольору.

Легкий макіяж на 1 вересня

Тоненьким шаром розподіляємо зволожувальний крем на обличчя, особливо приділяючи увагу підборіддю та носу, тому що ці зони частіше піддаються обвітрюванню.

Консилер або тональний засіб можна зробити непомітним на обличчі, якщо розподілити їх на зону під очима або нанести точково на почервоніння. Однак на ніс краще не наносити, оскільки це створить “брудний ефект” – достатньо на зоні навколо.

Закріпіть зверху тонким шаром пудри – консилер не блищатиме та створить ефект плівки на обличчі, за допомогою якої засіб не скочуватиметься.

Для підкреслення форми брів потрібно вибрати спеціальний олівець. Він повинен бути ідентичним з вашим натуральним кольором волосся, проте можна вибрати на один або два тони темніше.

Наносимо косметику дуже легко, починаючи з країв брів, майже не натискаючи на олівець. З середини ділянки краще фарбувати не так щільно, інакше вийдуть надмірно темні брови.

За бажанням можна додатково розтушувати пензлем краї, щоб вони виглядали більш натуральними. Укласти брови можна за допомогою спеціального гелю або розчесати волосся старою чистою щіткою від туші.

Для поліпшення кольору шкіри можна у зоні вилиць та підборіддя розтушувати бронзер, а на щоки додати трохи хайлайтера для природного блиску обличчя.

На очі можна нанести легким шаром коричневі тіні, акуратно розтушовуючи краї пензлем. Це зробить погляд виразнішим. Для завершення образу – профарбовуємо вії чорною тушшю.

Гарний макіяж на 1 вересня

Щоб виглядати менш втомленою, наносимо на обличчя трохи блиску. Це можна зробити за допомогою хайлайтера або сяючої бази.

Для поліпшення кольору шкіри можна використовувати трохи пудри, наносячи її на лоб або щоки. Якщо на обличчі вже з’явилися перші запалення, тоді краще використовувати мінеральну. На щоках можна нанести рум’яна – це додасть природності.

За допомогою силіконового пензля спеціальним гелем коричневого кольору робимо форму брів та підкреслюємо їх. Головне – не переборщити та акуратно наносити засіб.

Те ж саме стосується і вій, однак для цього краще використовувати чорну туш, яка збільшить їх об’єм та підкреслить очі. За бажанням на повіках можна зробити тоненькі стрілки підводкою. Краще використовувати підводку-фломастер, оскільки рідка до кінця дня може потекти в найнесподіваніший момент.

Далі на повіках акуратно розподіляємо блискітки, які зроблять погляд сяючим. На губи можна точково легким шаром нанести помаду червоного відтінку та зверху закріпити її гігієнічною, яка додатково захистить ніжну шкіру від вітру.