Тренди шкільної моди: як старшокласникам мати стильний вигляд

Шкільна мода нерозривно пов’язана з іншими модними трендами, проте вона більше адаптована під реалії саме підлітків.

У модних трендах для старшокласників Фактам ICTV допомагала розбиратися стиліст Юлія Крижалко.

– Шкільна мода для старших класів відходить від стандартних піджаків та й узагалі – уявлень про стилі 8-10-річної давнини. Тепер граємося із фасонами та цікавими поєднаннями. Для дівчат пропоную міксувати шкільний гардероб укороченими чи oversize-жакетами, залежно від того, що вам більше подобається. Також урізноманітнюйте принтами – клітинка, гусяча лапка завжди доречні, – зазначає стиліст.

Щодо хлопців, то варто брати до уваги піджаки більш приталеного силуету. Принти можна добирати на власний розсуд.

Коли обиратимете штани, пам’ятайте – вони мають бути нейтральних відтінків, щоб вписатись у шкільний дрес-код. Загалом тут великий вибір як для дівчат, так і для хлопців.

– Класичні прямі, палаццо, але не надто oversize, штани кльош, більш завужені, але тоді ми врівноважуємо їх, додаючи об’єм у верхню зону. Принти – у клітинку чи тонку смужку. Також можна одягнути бермуди, – розповідає спеціаліст.

Юнакам варто обирати класичні штани, проте трішки укорочені (тоді вони трохи звужені донизу), штани-чино, штани-джогери.

Спідниці цьогоріч можна обрати або олівець у сучасній інтерпретації, або плісе. Зверніть увагу на те, щоб резинка на поясі була в тон самій спідниці. Якщо говорити про довжину, то це або до коліна, або міді.

Сорочка – той атрибут, де цього сезону можна погратися із кольорами: жовтий, блакитний, ніжно-рожевий, хакі, червоний приглушений.

Дівчатам варто не забувати, що для блуз досі залишаються актуальними такі принти як горошок чи смужка, тому вони можуть сміло вписувати їх у свій шкільний гардероб.

– Джинси, джинсові сорочки, джинсові спідниці – суперзручна опція для урізноманітнення щоденних образів. Звертайте увагу під час вибору на якість самого деніму: тканина має бути цупкою, а шви рівними, еластичними, вони не мають бути дубовими. Недоречними будуть порізи, потертості – це залишимо для street style-образів, – наголосила Юлія Крижалко.

Щодо взуття, тут чудовим буде вибір дуже стильних, а головне, зручних варіантів. Дівчата сміливо можуть вирушати за балетками, лоферами, білими кедами, слімбеками, мокасинами. Якщо обиратимете туфлі, то краще зупиніться на підборах близько 5-6 см.

Хлопці можуть купувати оксфорди, лофери, челсі, броги, дербі, мокасини чи білі кеди.

– Ніщо так не довершує образ та не задає тон, як верхній одяг у холодний сезон. Пальто, тренч, куртка – під час вибору звертайте увагу на тканину, вона має бути цупкою, – зазначає стиліст.

Щодо кольорів, то краще орієнтуватися на більш нейтральні відтінки.

– Пам’ятаймо, що шкільний дрес-код потребує стриманості, тому надто гранжові шкірянки чи спортивні куртки ми залишаємо на позанавчальний час, – переконує Юлія Крижалко.

Як доповнити свій образ

Якщо ви вирішили носити до школи лофери, то вдягайте їх зі шкарпетками.

Також не забувайте про головний тренд останніх сезонів – багатошаровість. Вдягаємо футболку, потім сорочку та жакет. Проте, якщо хочете мати стильний вигляд, пам’ятайте: кожний наступний шар цупкіший за попередній.

Ще один стильний прийом, який часто недооцінюють, – хустка на шию. Також можете ременем підперезати свій жакет.