Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, тому зараз ідеальний час, щоб оновити свій гардероб і зібрати стильні шкільні образи.
Ексклюзивно для Фактів ICTV стиліст Юлія Крижалко розповіла про тренди 2021, а також зламала стереотипи про нудну шкільну форму.
Що одягнути учням молодшої школи (1-4 класи)
Шкільна форма для дівчаток. Насамперед звертаємо увагу на формулу луку. Це може бути:
- сорочка + брюки прямого крою + піджак + балетки/лофери
- світшот + брюки прямого крою + жилетка + балетки/туфлі
- блуза + спідничка плісе + піджак + балетки/туфлі
- гольф + сарафан + піджак + балетки/туфлі
Кольори. Варто звернути увагу не лише на класичні – синій, бордовий, чорний, але й спробувати розбити верх та низ на два кольори: бежевий піджак і темні брюки.
Принти. Беремо до уваги клітинку, гусячу лапку, горошок. Наприклад, можна зробити головний акцент на піджаку в клітинку, а низ залишити однотонним.
Тканина. Головне – якість та склад виробу, тому доречним буде 75-85% натуральних тканин і 15-25% синтетичних домішок. Класикою є бавовна, вельвет, твіт, фуле.
Не забуваємо про аксесуарну групу: мінімалістичні прикраси у вигляді заколок для волосся, акуратних сережок, хустинок на зачісці, шиї, рюкзаку чи білі гетри до туфельок робитимуть образ завершеним.
Шкільна форма для хлопчиків. Головним атрибутом у нас залишається костюм, але можна варіювати різні формули луку:
- піджак + сорочка + брюки прямого крою + туфлі/кеди
- сорочка + жилет + брюки прямого крою + мокасини/кеди
- піджак + джинси + туфлі/мокасини
- світшот + брюки прямого крою + туфлі/кеди
Яким має бути піджак. Основне правило – він має гарно тримати форму і бути по фігурі.
– Батьки, пригадайте, чи ваша дитина колись казала, що не буде одягати піджак, бо він якийсь дивний? Усе тому, що піджак мав вигляд безформного виробу. Придивіться до приталених силуетів з акуратними швами та плечиками у розмір. Ще дуже гарно виглядають піджаки у принт, наприклад, та ж клітинка, – каже Юлія.
Для більш різноманітних луків стиліст рекомендує придбати у шкільний гардероб хлопчика кілька різних піджаків. Тоді щоденні образи точно не будуть нудними для дитини і вона з радістю хотітиме йти до школи.
Що одягнути учням середньої школи (5-9 класи)
Піджаки. Можемо гратися з фасонами – приталені, більш oversize чи навіть кропнуті піджаки.
Головне урівноважувати верх та низ. До прикладу, якщо одягаємо кропнутий піджак, то низ має бути більш стриманим і, відповідно, брюки мають бути високої посадки.
Сорочки. Хлопцям та дівчатам пропонуємо погратися з класичними кольорами: ніжно-рожевий, блакитний, ніжно-жовтий, оливковий, помаранчевий. Не забуваємо про принти: клітинка, смужка, горошок.
Також можна стилізувати сорочку, заправивши її наполовину в брюки чи спідничку, або носити поверх. Дівчатка можуть стилізувати сорочку oversize, одягнувши під низ футболку чи топ.
Взуття. Акцентуємо образ взуттям: лофери, оксфорди, балетки, слімбеки, мокасини, кеди. Для дівчаток старших класів оптимальна висота каблука – до 5-6 см.
Аксесуарна група. Школярки старших класів можуть собі дозволити замінити класичний рюкзак на містку ділову сумку, тоут чи шопер.
– Також пам’ятаймо, що не варто використовувати яскравий макіяж, манікюр. Це недоречно для шкільного дрес-коду. Стиль – це ваша візитівка, тому завжди беріть до уваги місце, куди ви одягаєтесь. Дозуйте тренди і тоді ваші шкільні образи заграють іншими барвами, – підсумувала Юлія.