Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, тому зараз ідеальний час, щоб оновити свій гардероб і зібрати стильні шкільні образи.

Ексклюзивно для Фактів ICTV стиліст Юлія Крижалко розповіла про тренди 2021, а також зламала стереотипи про нудну шкільну форму.

Що одягнути учням молодшої школи (1-4 класи)

Шкільна форма для дівчаток. Насамперед звертаємо увагу на формулу луку. Це може бути:

сорочка + брюки прямого крою + піджак + балетки/лофери

світшот + брюки прямого крою + жилетка + балетки/туфлі

блуза + спідничка плісе + піджак + балетки/туфлі

гольф + сарафан + піджак + балетки/туфлі

Кольори. Варто звернути увагу не лише на класичні – синій, бордовий, чорний, але й спробувати розбити верх та низ на два кольори: бежевий піджак і темні брюки.



Принти. Беремо до уваги клітинку, гусячу лапку, горошок. Наприклад, можна зробити головний акцент на піджаку в клітинку, а низ залишити однотонним.



Тканина. Головне – якість та склад виробу, тому доречним буде 75-85% натуральних тканин і 15-25% синтетичних домішок. Класикою є бавовна, вельвет, твіт, фуле.

Не забуваємо про аксесуарну групу: мінімалістичні прикраси у вигляді заколок для волосся, акуратних сережок, хустинок на зачісці, шиї, рюкзаку чи білі гетри до туфельок робитимуть образ завершеним.

Шкільна форма для хлопчиків. Головним атрибутом у нас залишається костюм, але можна варіювати різні формули луку:

піджак + сорочка + брюки прямого крою + туфлі/кеди

сорочка + жилет + брюки прямого крою + мокасини/кеди

піджак + джинси + туфлі/мокасини

світшот + брюки прямого крою + туфлі/кеди

Яким має бути піджак. Основне правило – він має гарно тримати форму і бути по фігурі.

– Батьки, пригадайте, чи ваша дитина колись казала, що не буде одягати піджак, бо він якийсь дивний? Усе тому, що піджак мав вигляд безформного виробу. Придивіться до приталених силуетів з акуратними швами та плечиками у розмір. Ще дуже гарно виглядають піджаки у принт, наприклад, та ж клітинка, – каже Юлія.

Для більш різноманітних луків стиліст рекомендує придбати у шкільний гардероб хлопчика кілька різних піджаків. Тоді щоденні образи точно не будуть нудними для дитини і вона з радістю хотітиме йти до школи.



Що одягнути учням середньої школи (5-9 класи)

Піджаки. Можемо гратися з фасонами – приталені, більш oversize чи навіть кропнуті піджаки.

Головне урівноважувати верх та низ. До прикладу, якщо одягаємо кропнутий піджак, то низ має бути більш стриманим і, відповідно, брюки мають бути високої посадки.

