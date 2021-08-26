Уже 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. Усі поспіхом бігають магазинами, шукаючи найкращу шкільну форму.

Якою має бути шкільна форма у 2021 році – комфортною або стильною? Та чи можливо об’єднати ці поняття в єдине? Ексклюзивно для Фактів ICTV персональний стиліст Юлія Крижалко розповіла про тренди одягу для школярів.

– Як стиліст завжди кажу, що у одязі нам має бути комфортно. Не повинно нічого заважати, тим більше, коли це стосується одягу школяра, – наголосила Юлія.

Крижалко зазначила, що стандартний набір – піджак, брюки, спідниця темно-синього чи бордового кольорів – уже давно неактуальні для світосприйняття сучасного школяра. Найкраще – прислухатися до дитини, її побажань. І проаналізувати – у чому їй комфортно, що наразі полюбляє носити молодь. Звісно, одяг має відповідати місцю.

Юлія радить придивитися до світшотів та худі, адже у них набагато зручніше, аніж у класичному піджаку, який дитина, скоріш за все, одягне лише на перший та останній дзвоник.

– Наприклад, відомий український дизайнер Андре Тан розробив власну колекцію шкільного одягу, і пропонує відкинути застарілі стандарти шкільної форми та імплементувати у шкільний гардероб куди більш актуальніші моделі: погратися із цікавими фасонами, принтами та формулами образу, – зазначила стиліст.

Шкільна форма 2021 для дівчаток:

гольф, брюки палаццо, ранець у принт актуального кольору camel та чорні лофери;

темно-синя сукня з воланами, біла сорочка, білі кеди;

біла сорочка, міні-спідниця зі складками в клітинку, металевий ланцюжок на спідничці, масивні кросівки, сумка шопер.

Шкільна форма 2021 для хлопчиків:

сорочка з накладними кишенями, брюки прямого крою, білі кеди, рюкзак з принтом;

куртка-бомбер у клітинку, біла футболка, темно-сині джинси, мокасини;

джемпер, сорочка, брюки в клітинку, білі кеди.

Рекомендації: віддавайте перевагу більше натуральним тканинам, таким як вовна, віскоза, батист.

Також врахуйте, що школяру потрібно більше комплектів одягу, щоб їх змінювати. Найкраща комбінація – коли у нас є вдвічі більше “верхів”, аніж “низів”. Наприклад, чотири-шесть светрів до двох пар брюк. Так ми отримаємо різноманіття луків.

– Комплектуючи гардероб школяра, візьміть до уваги те, що зараз носять діти та у чому їм комфортно. Разом проаналізуйте речі, які хочете придбати. Складіть мудборт, і вже тоді відправляйтеся на шопінг, – порадила Юлія.

Речі, які нас оточують у повсякденні, плавно перейшли до усіх сфер нашого життя, не оминаючи шкільну моду.