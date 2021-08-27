Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Мода
Каріна Зуєва |

Жакет, кейп, пальто: модний верхній одяг на осінь 2021

верхняя одежда осень 2021

Осінь не за горами, а це означає, що пора утеплятися. Які тенденції верхнього жіночого одягу пропонують законодавці моди – жакети, кейпи або пальта?

Український дизайнер Андре Тан поділився трендами моди на осінь 2021 і порекомендував, на що варто звернути увагу.

Андре Тан радить звернути увагу на шкіряний жакет. Обирати варто подовжену оверсайз модель, щоб під нього можна було одягнути гольф, сорочку або джемпер. Комбінувати з полярними за фактурою матеріалами – денім або шерсть.

Найчастіше осінь дощова, але і це не є проблемою при виборі стильного верхнього одягу. Дизайнер рекомендує придивитися до яскравих плащів-дощовиків.

– Чудова можливість додати фактури, цікавого крою або кольору в ваш повсякденний образ. Для балансу наряду поєднуйте його з більш структурованими речами, – зазначив кутюр’є.

За словами Андре Тана, кейп ніколи не виходив із моди, оскільки є нейтральною базовою річчю, яка поєднується як із трениками, так і з вечірнім вбранням.

Пальто з м’якою лінією плеча також входить до списку модного верхнього одягу на осінь 2021.

– Зверніть увагу на довжину міді – це кращий вибір із точки зору практичності. М’яка лінія додасть жіночності й елегантності в ваш образ, – наголосив дизайнер.

Тваринний принт у будь-якому його прояві. Кутюр’є зазначив, що це не має вульгарний вигляд, а якщо боїтеся бути занадто яскравою – обирайте принти приглушених відтінків.

Чудовим рішенням стане шкіряний тренч, який не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази.

– У цьому сезоні без шкіряного тренча вам просто не можна виходити з дому! Три слова: жіночно, смачно, оригінально. І, звичайно, тільки довжина міді, – зазначив Андре Тан.

Читайте
Від варених джинсів до власних брендів: як змінилася мода в Україні за 30 років

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка