Осінь не за горами, а це означає, що пора утеплятися. Які тенденції верхнього жіночого одягу пропонують законодавці моди – жакети, кейпи або пальта?

Український дизайнер Андре Тан поділився трендами моди на осінь 2021 і порекомендував, на що варто звернути увагу.

Андре Тан радить звернути увагу на шкіряний жакет. Обирати варто подовжену оверсайз модель, щоб під нього можна було одягнути гольф, сорочку або джемпер. Комбінувати з полярними за фактурою матеріалами – денім або шерсть.

Найчастіше осінь дощова, але і це не є проблемою при виборі стильного верхнього одягу. Дизайнер рекомендує придивитися до яскравих плащів-дощовиків.

– Чудова можливість додати фактури, цікавого крою або кольору в ваш повсякденний образ. Для балансу наряду поєднуйте його з більш структурованими речами, – зазначив кутюр’є.

За словами Андре Тана, кейп ніколи не виходив із моди, оскільки є нейтральною базовою річчю, яка поєднується як із трениками, так і з вечірнім вбранням.

Пальто з м’якою лінією плеча також входить до списку модного верхнього одягу на осінь 2021.

– Зверніть увагу на довжину міді – це кращий вибір із точки зору практичності. М’яка лінія додасть жіночності й елегантності в ваш образ, – наголосив дизайнер.

Тваринний принт у будь-якому його прояві. Кутюр’є зазначив, що це не має вульгарний вигляд, а якщо боїтеся бути занадто яскравою – обирайте принти приглушених відтінків.

Чудовим рішенням стане шкіряний тренч, який не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази.