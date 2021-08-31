Компанія Puma приступила до створення взуття в стилі серії відеоігор Animal Crossing. За заявою виробника, унікальні кросівки з’являться в продажу вже 18 вересня.

Взуттєва компанія розмістила в Twitter фотографію кросівок з новим дизайном в стилі гри від Nintendo.

За основу стилю взяли малюнки облич персонажів Animal Crossing, а язичок має логотип у вигляді листа. Кольори взуття також зображають серію: пастельні сині, бірюзові та коричневі кольори. Ця версія повсякденного взуття сподобається геймерам, які проводять багато часу за ігровою консоллю японської корпорації.

Puma також випустить лінію одягу на тему Animal Crossing, хоча подробиць про неї немає. Однак на вебсайті Animal Crossing World розміщено зображення блакитної толстовки з капюшоном, яку розмалювали обличчями персонажів гри, як на кросівках.

Можливо, компанія готує сюрприз фанатам гри, і до колекції потраплять й інші речі. Нагадаємо, що консольна гра Animal Crossing: New Horizons залишається однією з найбільш продаваних ігор для Switch всіх часів, а постійні оновлення дозволяють проекту не набридати.

Виробник одягу Puma вміє привернути до себе увагу громадськості — у червні компанія випустила нову колекцію взуття Exhale Yoga, призначену для занять йоги. Це кросівки вуличного стилю, в дизайні яких переважають ніжно-рожевий, жовтий і блакитний кольори.

Джерело: Puma