Організатори конкурсу краси Міс Україна представили нову корону.

Ювілейна ексклюзивна корона Міс Україна 2021 виготовлена ​​з білого золота й інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів – 1250 діамантів і 27 сапфірів. Дизайн головного атрибуту Міс Україна розробив ювелір світового рівня Джейкоб Арабо.

На виготовлення корони знадобилося три місяці. Вартість прикраси на світовому ювелірному ринку – $3 млн.

На церемонії нагородження в 2021 році корону переможниці особисто вручить її творець – Джейкоб Арабо.

Користувачі мережі прийшли в захват від представленої ювелірної прикраси.

Крім того, організатори опублікували відео, в якому показали всі корони, починаючи з 1991 року та їхніх власниць.

Національний конкурс Міс Україна проходить щорічно, починаючи з 1991 року. У 2021 році цей захід відбудеться в 30 раз, він запланований на жовтень.

Організатори збільшили призовий фонд до 1 млн грн. Крім цього, всі учасниці отримають цінні призи та подарунки.

Проте у 2021 році на конкурсі Міс Україна змінили низку правил. Наприклад, відтепер заявку на участь можуть подати дівчата від 17 до 26 років.

Фото: Міс Україна