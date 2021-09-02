Стиль Олени Зеленської у США – голосування

Президент України Володимир Зеленський нині перебуває з офіційним візитом у США, під час якого у нього проходять зустрічі з високопосадовцями, зокрема й з очільником країни Джо Байденом. Супроводжує президента перша леді Олена Зеленська.

Факти ICTV пропонують обрати найстильніший образ першої леді під час офіційного візиту у США.

Перша леді з’являлася поруч президентом на деяких заходах, однак на неї чекала й окрема програма. Так, вона відвідала зустріч Power women, учасниці якої, окрім традиційних питань, домовлялися й про співпрацю.

Олена Зеленська для першого дня у США обрала блакитний костюм, а образ доповнила бежевими туфлями на підборах.

Для відвідування маєтку Джорджа Вашингтона — садиби Маунт-Вернон, де запустили аудіогід українською, Зеленська обрала темно-синю сукню з тоненьким паском.

Чорний костюм із білою блузою вона одягла на зустріч з Power women — впливовими американками: дипломатами, громадськими та політичними діячами.