Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Мода
Каріна Зуєва |

Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов перший день

український тиждень моди

2 вересня в Києві пройшов перший день Ukrainian Fashion Week (UFW). У 2021 році головний тиждень моди проходить під гаслом позасезонності – noseason sept.

Про це та інше – далі в матеріалі.

У перший день UFW свої колекції представили дизайнери Катерина Сільченко, Артем Климчук, Олена Ворожбит і Тетяна Земскова, Юлія Крос і Софія Русинович. Також на подіумі продемонстрували колекції бренди FINCH і DZHUS.

Головний український тиждень моди відкрив показ The COAT by Katya Silchenko.

український тиждень моди

На подіумі переважали класичні кольори – чорний, білий, бежевий, нюдові. Також були яскраві неонові відтінки.

український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов перший день / 5 фотографий

3 вересня свої колекції представлять Дарина Донець, Ірина Діль, Соня Моніна, Ельвіра Гасанова, Анна Арутюнова та інші.

Ukrainian Fashion Week 2021 проходить у Києві з 2 до 5 вересня. Також на українському тижні моди започатковано унікальний проект для молодих дизайнерів – New Generation of Fashion.

Пріоритетними напрямками UFW залишаються: підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди і кроссекторальність.

Детальний розклад українського тижня моди 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Читайте
Від варених джинсів до власних брендів: як змінилася мода в Україні за 30 років

Фото: Ukrainian Fashion Week

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка