2 вересня в Києві пройшов перший день Ukrainian Fashion Week (UFW). У 2021 році головний тиждень моди проходить під гаслом позасезонності – noseason sept.

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У перший день UFW свої колекції представили дизайнери Катерина Сільченко, Артем Климчук, Олена Ворожбит і Тетяна Земскова, Юлія Крос і Софія Русинович. Також на подіумі продемонстрували колекції бренди FINCH і DZHUS.

Головний український тиждень моди відкрив показ The COAT by Katya Silchenko.

На подіумі переважали класичні кольори – чорний, білий, бежевий, нюдові. Також були яскраві неонові відтінки.

Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов перший день / 5 фотографий

3 вересня свої колекції представлять Дарина Донець, Ірина Діль, Соня Моніна, Ельвіра Гасанова, Анна Арутюнова та інші.

Ukrainian Fashion Week 2021 проходить у Києві з 2 до 5 вересня. Також на українському тижні моди започатковано унікальний проект для молодих дизайнерів – New Generation of Fashion.

Пріоритетними напрямками UFW залишаються: підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди і кроссекторальність.

Детальний розклад українського тижня моди 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Ukrainian Fashion Week