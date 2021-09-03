2 вересня в Києві пройшов перший день Ukrainian Fashion Week (UFW). У 2021 році головний тиждень моди проходить під гаслом позасезонності – noseason sept.
Про це та інше – далі в матеріалі.
У перший день UFW свої колекції представили дизайнери Катерина Сільченко, Артем Климчук, Олена Ворожбит і Тетяна Земскова, Юлія Крос і Софія Русинович. Також на подіумі продемонстрували колекції бренди FINCH і DZHUS.
Головний український тиждень моди відкрив показ The COAT by Katya Silchenko.
На подіумі переважали класичні кольори – чорний, білий, бежевий, нюдові. Також були яскраві неонові відтінки.
3 вересня свої колекції представлять Дарина Донець, Ірина Діль, Соня Моніна, Ельвіра Гасанова, Анна Арутюнова та інші.
Ukrainian Fashion Week 2021 проходить у Києві з 2 до 5 вересня. Також на українському тижні моди започатковано унікальний проект для молодих дизайнерів – New Generation of Fashion.
Пріоритетними напрямками UFW залишаються: підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди і кроссекторальність.
Детальний розклад українського тижня моди 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Ukrainian Fashion Week