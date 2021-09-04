Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Мода
Юлія Захарченко |

Ukrainian Fashion Week 2021: у другий день тижня моди дизайнери розвивали ідею урбанізму

Ukrainian Fashion Week 2021: у другий день тижня моди дизайнери розвивали ідею урбанізму

3 вересня в Києві пройшов другий день Ukrainian Fashion Week (UFW). Цьогоріч головний тиждень моди проходить під гаслом позасезонності.

В цей день свої колекції представили відомі стилісти та дизайнери Ірина Джус, Артем Климчук, Олена Ворожбит, Тетяна Земскова, Юлія Крос. Також свої колекції продемонстрували бренди FINCH та DZHUS.

Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов другий день (ФОТО)

Глядачі побачили неймовірні сукні, костюми та інші багатоцільові речі. Дизайнери іронізували щодо вкорінених стереотипів про людську зовнішність, гіпертрофованого оптимізму нових трендів, продовжували розвивати ідею smart-мінімалізму, урбанізму та нової уніформи міста.

Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов другий день (ФОТО)

На подіумі переважали різноманітні кольори – лавандові, червоні, жовті. Проте була і звична класика – чорний, білий та бежевий відтінки.

Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов другий день (ФОТО)

4 вересня свої колекції представлять Ядвіга Нетикша, Крістіна Лапцо, Олена Буреніна, Дар’я Чуприна та інші фахівці сфери дизайну.

Ukrainian Fashion Week 2021 триватиме у Києві до 5 вересня. На українському тижні моди започатковано унікальний проект для молодих дизайнерів – New Generation of Fashion.

Читайте
Ukrainian Fashion Week 2021: як пройшов перший день

Фото: Ukrainian Fashion Week

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка