STRUM – ONUKA зняла новий кліп на звалищі

Українська співачка ONUKA зняла відео на пісню Strum. Вперше в Україні всі кошти від монетизації нового кліпу гурту на YouTube-каналі будуть відраховуватися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.

З одного боку, чим більше переглядів, тим вищі відрахування. З іншого – тим більше людей зможе оцінити весь масштаб проблеми, яку українці не замислюючись погіршують своїми ж руками. Для того, щоб ознайомитися з ініціативою, команда гурту створила спеціальний сайт strum.onuka.ua.

– Ми дуже захопилися свободою споживання і зовсім забули про її наслідки. Воно й не дивно – адже ми ніколи не бачимо те місце, куди їдуть відходи нашої життєдіяльності. Але погана новина – звалища вже оточують нас. Вони переживуть всіх нас і покоління, які ще навіть не народилися. Суспільство поки не сприймає серйозно загрозу відходів, а вона є. Нам потрібно змінювати культуру споживання і виховувати в собі відповідальність. І робити це потрібно вже сьогодні, поки не стало надто пізно, – засновниця громадської організації Україна без сміття Євгенія Аратовська.

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Шестихвилинну відеоновеллу в жанрі поетичного реалізму для ONUKA відзняв режисер Алан Бадоєв. Зйомки пройшли всього в 25 кілометрах від Києва – в Підгірцях. Саме там знаходиться головне звалище побутових відходів столиці, яке за десятиліття існування виросло до розмірів 27-поверхового будинку. І навіть незважаючи на те, що скоро воно буде закрито, проблема ставлення українців до побутового сміття болюча. Адже не сортуючи його, воно їде на звалище, а таких в Україні вже понад 40 тисяч.

– При створенні цього кліпу багато людей зібралися воєдино, щоб вся ідея була доведена від ідейного змісту до реалізації. І разом нам вдалося створити легенду про майбутнє, яке вже прийшло, але ми його ще не помічаємо. Як на мене, Strum необхідно подивитися для того, щоб згадати, де і як ми живемо. Що кожен з нас робить для того, щоб наша планета продовжувала жити?» – зауважує режисер відео Алан Бадоєв.

У зйомках, крім самої Нати Жижченко, взяли участь 74 актора. Зіграли вони ролі самих себе – жителів Києва, що тоне в смітті. У другій частині відео легко можна впізнати центр столиці — Олімпійський і прилеглі вулиці.

– Коли знаходишся на звалищі, чітко усвідомлюєш, що до створення жахливих декорацій для кліпу ми самі доклали зусиль. І що таких “знімальних майданчиків” в нашій країні тисячі. Ми можемо звинувачувати державу або своїх сусідів, а можемо почати діяти самостійно. Нашим відео і ініціативою ми не хочемо нікому докорити. Хотілося б лише, щоб ми з кожним днем ставали кращими і залишили після себе щось більше, ніж гори сміття, – розповідає лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко.

До слова, кліп ONUKA на трек Vidlik увійшов в офіційну програму Berlin Fashion Film Festival.