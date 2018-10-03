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Has Ended – Том Йорк випустив новий сингл

Британський музикант Том Йорк випустив новий сингл Has Ended. Пісня стала саундтреком до фільму жахів Suspiria.

том йорк

Сингл співак виклав на своєму YouTube-каналі.

Згідно з офіційним релізом, саундтрек поєднує в собі інструментальну роботу з інтерлюдіями.

Читайте: Новий кліп Radiohead на невидану пісню Man Of War

У пісні відчуваються східні вібрації зі звучанням ситар.

Нагадаємо, група Radiohead подала до суду на американську співачку Лану Дель Рей через запозичення хіта Creep для своєї пісні Get Free з п’ятого альбому.

Фото: dreamstime.

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