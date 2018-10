Американська поп-група Twenty One Pilots випустила довгоочікуваний альбом Trench.

У реліз увійшли 14 пісень, включаючи раніше випущені сингли Jumpsuit, Nico and the Niners, Levitate і My Blood, на перші три з яких були також зняті кліпи.

Альбом став першою повноформатною роботою груп за три роки.



Нагадаємо, 3 вересня Емінем несподівано для всіх випустив новий альбом Kamikaze, які став десятим за рахунком і другим за два роки. До нього увійшли 13 треків загальною тривалістю 45 хвилин.

