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Twenty One Pilots – Trench: група випустила новий альбом

Американська поп-група Twenty One Pilots випустила довгоочікуваний альбом Trench.

Twenty One Pilots

У реліз увійшли 14 пісень, включаючи раніше випущені сингли Jumpsuit, Nico and the Niners, Levitate і My Blood, на перші три з яких були також зняті кліпи.

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Альбом став першою повноформатною роботою груп за три роки.

Нагадаємо, 3 вересня Емінем несподівано для всіх випустив новий альбом Kamikaze, які став десятим за рахунком і другим за два роки. До нього увійшли 13 треків загальною тривалістю 45 хвилин.

Фото: dreamstime.

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