PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / LP презентувала кліп на пісню Recovery/

LP презентувала кліп на пісню Recovery

Американська співачка LP випустила новий кліп на пісню Recovery.

LP - Recovery

Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі співачки.

Пісня Recovery увійде на новий альбом Heart to Mouth. Про його вихід співачка оголосила у червні 2018 року і він стане п’ятим за рахунком у дискографії LP. Вихід платівки намічений на 7 грудня.

Читайте: Відома співачка LP заручилася зі своєю дівчиною

На додаток до цієї новини, вона поділилася вже другим синглом і супроводжуючим його кліпом.

Нагадаємо, в липні цього року LP виступила на Atlas Weekend 2018 і зібрала аншлаг.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка