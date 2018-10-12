Українська співачка Джамала представила новий альбом під назвою Крила. До нього увійшли 10 пісень, 7 з яких українською мовою.
Про це співачка написала в Instagram.
Це п’ятий студійний альбом Джамали.Читайте: У 35 у мене є все для щасливого життя - Джамала Джамала спільно з Vanek Foundation записала новий трек Nevermind Джамала, Винник і Дорофеєва подякували своїм вчителям
Плейлист виглядає так:
Крила
The Great Pretender
Сумую
Кохання
Незнайомець
Хвилі
Натовп
Любити
Happiness
I Believe in U
– У цьому альбомі можна почути і кілька музичних стилів: від мінімалістичної електронної музики до насиченого соулу а-ля Motown Records 70-х. Я писала його протягом останніх півтора років, і за цей час в моєму житті сталося багато подій, головні з яких – це заміжжя і народження сина. Звичайно, все це вплинуло і на звучання, і на зміст альбому. Про кожну пісню хочеться сказати окремо, всі вони дуже важливі для мене, – поділилася Джамала.
До слова, рівно місяць тому Джамала опублікувала кліп на пісню Крила.