Українська співачка Джамала представила новий альбом під назвою Крила. До нього увійшли 10 пісень, 7 з яких українською мовою.

Про це співачка написала в Instagram.

Це п’ятий студійний альбом Джамали.

Плейлист виглядає так:

Крила

The Great Pretender

Сумую

Кохання

Незнайомець

Хвилі

Натовп

Любити

Happiness

I Believe in U

– У цьому альбомі можна почути і кілька музичних стилів: від мінімалістичної електронної музики до насиченого соулу а-ля Motown Records 70-х. Я писала його протягом останніх півтора років, і за цей час в моєму житті сталося багато подій, головні з яких – це заміжжя і народження сина. Звичайно, все це вплинуло і на звучання, і на зміст альбому. Про кожну пісню хочеться сказати окремо, всі вони дуже важливі для мене, – поділилася Джамала.

До слова, рівно місяць тому Джамала опублікувала кліп на пісню Крила.