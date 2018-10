Найпопулярнішим британським альбомом стала платівка The Beatles 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Про це повідомляє The Associated Press.

Згідно з даними музичної організації The Official Charts Company, яка відповідає за складання офіційних музичних хіт-парадів у Великобританії, альбом 1967 року став лідером рейтингу на основі даних про кількості скачування і онлайн-прослуховувань, а також про фізичних обсягах продажів.

Найвідомішими піснями, які увійшли в зазначений альбом, є With a Little Help from My Friends і A Day in the Life.

Друге місце рейтингу зайняв альбом Адель 21, а третє-альбом (What’s the Story) Morning Glory? британської рок-групи Oasis.

Нагадаємо, 7 вересня британський музикант, екс-учасник групи The Beatles Пол Маккартні випустив новий сольний альбом Egypt Station.

