Американський репер T. I. опублікував відео, в якому жінка, схожа на дружину президента США Меланію Трамп, роздягається перед ним в Овальному кабінеті Білого дому.

Кліп-анонс свого альбому Time Trap він опублікував у Twitter.

Представниця Першої леді Стефані Грішем назвала відео огидним і закликала бойкотувати репера, передає Daily Mail.

– Яким чином це порахували прийнятним? — обурилася вона.

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У кліпі ведучий передачі новин повідомляє, що Меланія не стала супроводжувати президента США Дональда Трампа в його резиденцію Мар-а-Лаго. Після цього T. I., що сидить за столом глави держави, закурює сигару, а перед ним з’являється жінка в плащі кольору хакі з написом Мені все одно, а вам? Жінка потім роздягається перед репером і танцює на столі.

Нагадаємо, в червні Меланія Трамп опинилася в епіцентрі скандалу після того, як відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних мігрантів у куртці з написом Мені все одно.

Фото: dreamstime.com