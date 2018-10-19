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Monatik випустив нову пісню Зашивает душу

Український співак Monatik презентував нову пісню під назвою Зашивает душу.

Monatik

Прем’єра пісні відбулася на YouTube.

Як зазначає сам Monatik, композиція Зашиває душу створена з любов’ю і ритмом:

– Композиція Зашиває душу провокує на хороші спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює!,- написав Monatik у своєму Instagram.

До слова, незабаром відбудеться прем’єра відеокліпу, зйомки якого проходили в Венеції.

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Monatik випустив нову пісню Зашивает душу / 3 фотографии

Над створенням відео, працювали Таню Муінне і Микита Кузьменко.

Читайте: Сьогодні час будувати мости – Monatik про концерти у РФ

Раніше Monatik і Надія Дорофєєва заспівали дуетом пісню Глибоко. Музиканти представили тизер на спільний кліп і опублікували пісню.

Фото: tv.ua, прес-служба Monatik.

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