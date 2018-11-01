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Monatik випустив кліп на пісню Зашивает душу

Український співак Monatik презентував кліп на нову пісню під назвою Зашивает душу.

Monatik

Прем’єра кліпу відбулася на YouTube.

Як зазначає сам Monatik, композиція Зашиває душу створена з любов’ю і ритмом:

– Композиція Зашиває душу провокує на хороші спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює!,- написав Monatik у своєму Instagram.

До слова, незабаром відбудеться прем’єра відеокліпу, зйомки якого проходили в Венеції.

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Monatik випустив кліп на пісню Зашивает душу / 3 фотографии

Над створенням відео, працювали Таню Муінне і Микита Кузьменко.

Читайте: Сьогодні час будувати мости – Monatik про концерти у РФ

Раніше Monatik і Надія Дорофєєва заспівали дуетом пісню Глибоко. Музиканти представили тизер на спільний кліп і опублікували пісню.

Фото: tv.ua, прес-служба Monatik.

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