Український гурт ТНМК презентував кліп до нового синглу Янголи, який увійде до нового міні-альбому.

Кліп опублікований на офіційному каналі групи на YouTube.

У пісні звучать вокальні семпли проекту Берви з народних пісень жителів Західного Полісся. Виконує їх Надія Никифорівна Чекун.

– Історія кліпу бере початок в інді-фешн фільмі відомого українського дизайнера і режисера Ольги Навроцької Inseparable (Нерозлучні), який влітку 2018 року підняв фурор на La Jolla International Fashion Film Festival в Каліфорнії, – написано під відео.

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Цей фільм отримав сім номінацій, включаючи основну-найкраща картина і премію за кращі костюми.

Пізніше стрічка отримала ще дві номінації на London Fashion Film Festival.

До слова, новий альбом ТНМК вийде 23 листопада.

До слова, відомий, український співак Олег Винник презентував новий кліп на пісню Ти в курсі.